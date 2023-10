Internacional se reabilita de eliminação na Libertadores com vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio

Após a tristeza pela eliminação nas semifinais da Copa Libertadores, em jogo no qual levou a virada do Fluminense com dois gols nos últimos minutos de jogo do segundo jogo, o Internacional se reabilitou da melhor forma possível: venceu um clássico contra o arquirrival Grêmio. Na tarde deste domingo, pela 26.ª rodada, terminou o GreNal 440, no Beira-Rio, com placar favorável de 3 a 2 e se afastou da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro.

Como estava dando prioridade à Libertadores, o Internacional vinha de duas derrotas no Brasileirão e após a reabilitação, subiu para a 12.ª colocação, com 32 pontos. Já o Grêmio, apesar da derrota no clássico, segue entre os líderes, dentro do G-4, com 44 pontos, em terceiro lugar. Chegou, porém, a duas rodadas sem vencer.

O clássico começou com uma polêmica logo no primeiro minuto, quando Enner Valencia foi derrubado na área pelo goleiro Gabriel Grando. Mas, após analisar o VAR, o árbitro assinalou impedimento no início da jogada. Mas, mesmo assim, o Inter não abaixou a cabeça e logo depois, conseguiu abrir o placar.

Aos cinco minutos, o próprio Enner Valencia tabelou com Alan Patrick, mas acabou chutando em cima do goleiro. No rebote, ele não titubeou e mandou a bola para o fundo da rede. A partir daí, a intensidade do duelo caiu um pouco, já que o Grêmio tentava responder, mas não tinha efetividade. Do outro lado, o Inter quase ampliou mais uma vez com Enner, aos 44 minutos, em um chute cruzado, mas foi para fora.

Na volta do intervalo não demorou para o Internacional ampliar. Logo aos três minutos, Renê roubou a bola no meio-campo e tocou para Wanderson, que avançou e, de fora da área, mandou para o gol: 2 a 0. Mas, quando o jogo se encaminhava para uma vitória maiúscula dos donos da casa, o Grêmio conseguiu descontar. Aos 21 minutos, João Pedro pegou a sobra de uma bola na lateral da área e arriscou um chute cheio de efeito. Ele ainda contou com a falha de Rochet para ver a bola morrer no fundo da rede.

A resposta do Internacional veio com mais um gol, três minutos depois. Aos 24, Maurício viu a zaga gremista aberta e tocou para Alan Patrick, que tocou na saída do goleiro Gabriel Grando, que nada pôde fazer. O Grêmio não desistiu e diminuiu outra vez, agora com Luis Suárez. O camisa 9 cobrou falta, a barreira abriu e Rochet não conseguiu defender a pancada. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, os jogadores do Internacional estavam visivelmente exaustos, mas suportaram a pressão até o apito final.

Agora, o Brasileirão irá dar uma pausa para mais uma Data Fifa, para jogos das Eliminatórias, e os dois times voltam a campo apenas no dia 18 (quarta-feira), pela 27.ª rodada. Logo às 19h, o Grêmio recebe o Athletico-PR, na Arena Grêmio. Mais tarde, às 21h30, o Internacional visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 2 GRÊMIO

INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Gabriel), Aránguiz (Nicolás Hernández), Maurício (Igor Gomes) e Wanderson (Rômulo); Alan Patrick (Dalbert) e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann (Iturbe) e Reinaldo; Villasanti (André), Pepê, Carballo (Everton Galdino) e Cristaldo (Nathan); Luis Suárez e Ferreira (Lucas Besozzi). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Enner Valencia, aos cinco minutos do primeiro tempo. Wanderson, aos três; João Pedro, aos 21; Alan Patrick, aos 24; Luis Suárez, aos 28 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Enner Valencia, Igor Gomes, Johnny, Mercado, Nicolás Hernández e Renê (Internacional); Ferreira, Kannemann, Pedro Geromel e Villasanti (Grêmio).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA - R$ 1.161.589,00.

PÚBLICO - 39.133 torcedores.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).