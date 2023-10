Gabriel Martinelli faz gol no fim, Arsenal vence Manchester City e encerra tabu de 15 jogos

O encontro entre o atual campeão e vice do Campeonato Inglês, Arsenal e Manchester City, foi bastante cauteloso por parte das duas equipes neste domingo, mas terminou com o gol do brasileiro Gabriel Martinelli nos momentos finais e vitória do time de Londres por 1 a 0. O triunfo no Emirates Stadium, pela oitava rodada, pôs fim a um longo tabu para o Arsenal diante do rival de Manchester no Campeonato Inglês.

O Arsenal vinha de uma série de 12 derrotas seguidas para o Manchester City em jogos do Campeonato Inglês, marca que persistia desde 2015. Ao todo, foram 15 jogos sem vitórias do Arsenal em confrontos por esta competição (13 vitórias do Manchester City e dois empates). Em copas, no entanto, o time de Mikel Arteta chegou a triunfar, como aconteceu na Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, neste início de temporada, vencida nos pênaltis pelo Arsenal.

Com a vitória, o Arsenal chega aos 20 pontos, igualando o rival Tottenham na competição. Invicto, o clube de Martinelli possui seis vitórias e dois empates, na segunda posição. Já o Manchester City, que desde 2018 não perdia duas seguidas no campeonato, fica em terceiro, com 18 pontos.

Após disputarem o título inglês até as últimas rodadas na última temporada, os dois times iniciam a atual temporada com campanhas bastante semelhantes e dão indícios de que podem fazer repetir a briga pelo troféu.

As duas melhores chances do primeiro tempo aconteceram no minuto 5 e foram do Manchester City, mas a defesa do Arsenal conseguiu se salvar nas duas ocasiões. O jogo teve muito equilíbrio e o zero permaneceu no placar. O time do Arsenal reclamou muito de uma possível expulsão por segundo amarelo de Kovacic, não confirmada pelo árbitro. O croata deu uma entrada por trás em Odegaard no meio de campo.

O segundo tempo foi bastante contido por parte dos dois times e teve poucos momentos de perigo. A emoção ficou para o fim, quando Martinelli marcou aos 41 minutos. A jogada começou com lançamento do campo de defesa, Havertz recebeu na entrada da área, protegeu a bola e ajeitou para Martinelli arriscar. O brasileiro finalizou e contou com um desvio em Nathan Aké para vencer o goleiro Ederson.