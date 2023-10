Com vaga na final da Sul-Americana, Fortaleza pega desesperado América-MG pelo Brasileirão

Em clima de festa, o Fortaleza tenta deixar um pouco de lado a decisão da Copa Sul-Americana para focar novamente no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, enfrenta o América-MG, vice-lanterna, na Arena Castelão, pela 26ª rodada.

No Brasileirão, o Fortaleza não perde há três jogos e vem de um empate por 1 a 1 com o Grêmio, quando utilizou reservas. Apesar de estar na final de um torneio continental, o objetivo é garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Na tabela, soma 39 pontos.

Apesar de todo o desgaste para conseguir chegar à final da Sul-Americana ao vencer por 2 a 0 o Corinthians, o Fortaleza deve entrar em campo com força máxima, exceção para algum jogador que apresentar um desgaste físico maior.

A principal novidade pode vir do banco de reservas. O atacante Pedro Rocha, recuperado de um entorse no joelho esquerdo que o tirou de campo desde fevereiro, treinou com o elenco e pode aparecer entre os suplentes.

"Estamos desfrutando um grande momento. Vamos, claro, preparar o time para a decisão, mas não podemos deixar de lado o Campeonato Brasileiro, que é muito importante. Vamos em busca de mais um resultado positivo que possa nos dar tranquilidade", disse o treinador Juan Pablo Vojvoda.

O América-MG, por sua vez, vem de três derrotas consecutivas e corre sérios riscos de rebaixamento. É o vice-lanterna, com apenas 18 pontos. A vitória é obrigação caso queira seguir sonhando em escapar da degola.

O técnico Fabián Bustos não deve contar com Benítez, autor do gol de empate m clássico com o Cruzeiro por 1 a 1. O jogador teve uma lesão leve na coxa e deve ser preservado. Por outro lado, o treinador deve poder contar com o atacante Aloísio "Boi Bandido". Fora dos gramados desde agosto, para tratar de uma lesão na coxa, o atleta treinou com o elenco e se colocou à disposição do treinador.

"Confio muito na minha equipe e acredito que possamos continuar na Série A. São partidas difíceis que temos que encarar, mas temos que continuar lutando", disse Bustos.