Brasil e Itália fazem 'final' no vôlei neste domingo em busca de vaga na Olimpíada de Paris

Brasil e Itália, mais uma vez, irão fazer um jogo decisivo no ginásio do Maracanãzinho, no Rio. Sete anos depois de decidirem a medalha de ouro da Olimpíada de 2016, no mesmo lugar da partida deste domingo, as duas seleções chegam para a última rodada do Pré-Olímpico disputando a última vaga para os Jogos Olímpicos de Paris.

O jogo é de vida ou morte para as seleções pelo desempenho que tiveram na competição. Apesar de não existir uma final do Pré-Olímpico, Brasil e Itália entram para o jogo disputando a última vaga ainda em aberto no grupo, já que a Alemanha surpreendeu a todos e se garantiu na Olimpíada de 2024, em primeiro lugar na competição.

Para se classificar sem depender de nenhum outro resultado, o Brasil precisa vencer por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1. Desta forma, somaria três pontos e não teria mais como ser alcançado por nenhum rival no grupo. Caso a vitória seja por 3 sets a 2, os brasileiros terão de esperar o jogo de Cuba para comemorar ou não a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Em caso de derrota, por qualquer placar, a vaga para a Olimpíada é adiada e fica em risco.

"Itália é uma equipe fortíssima, vamos ter menos de 24 horas para estudar o jogo. Acho que a única coisa que a gente pode prometer é que vamos deixar tudo ali dentro da quadra. Vai ser uma batalha histórica", comentou Renan Dal Zotto sobre o jogo e a decisão. O Brasil é favorito porque joga em casa. Mas a Itália tem melhor time.

Os caminhos das duas seleções não foi o esperado. Brasil e Itália eram as equipes mais fortes da competição, pela tradição e pelos nomes que tinham no elenco, e não conseguiram colocar em quadra o nível de jogo esperado. Atuando em casa, a seleção brasileira não superou ainda o primeiro vice-campeonato Sul-Americano de sua história, disputado no Recife, e demorou para se encontrar em quadra nas partidas do Rio. Perdendo o jogo para a Alemanha e pontos nas vitórias por 3 sets a 2 contra Ucrânia e República Checa, os brasileiros se colocaram em uma situação delicada na busca por uma vaga na Olimpíada.

Precisando de três vitórias nas últimas três partidas, o Brasil cresceu no torneio. Com a torcida lotando as arquibancadas do Maracanãzinho, a seleção contou com a estrela do jovem Darlan e superou Cuba e Irã. Os triunfos e os outros resultados deixaram a equipe de Renan dal Zotto precisando apenas de si para se classificar. Caso não consiga vencer, os brasileiros ainda terão a chance de se classificar para a Olimpíada por meio do ranking mundial de seleções. Para isso, o Brasil precisará ser o melhor país das Américas na classificação da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) em julho de 2024.

Do lado italiano, o momento poderia ser melhor. Apesar de ter conquistado o título do Campeonato Mundial, em 2022, a seleção europeia não conseguiu confirmar o favoritismo no Rio. Depois de perder o título do Campeonato Europeu, em casa, a equipe chegou para a disputa da vaga na Olimpíada de Paris como a primeira força da chave. Apesar de um bom início, os italianos caíram para a seleção da Alemanha e de Cuba. Desta forma, o jogo deste domingo é vencer ou vencer' para os europeus.