Argentino Matías Rossi leva vitória em casa na etapa de Buenso Aires da Stock Car 2023

Matías Rossi mostrou ainda mais que quer o bicampeonato da Stock Car. O piloto da Full Time venceu a corrida 2 da nona etapa, no Autódromo Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires, neste domingo, dia 8. Foi a quinta vitória na carreira do piloto, e a terceira neste ano. Rubens Barrichello (Mobil Full Time) e Rafael Suzuki (Pole Motorsport) fecharam o pódio.

A segunda prova teve começo semelhante à primeira. Logo no início, um acidente com Cacá Bueno, da KTF Sports, acionou o safety car. O piloto teve condições de seguir na prova. O ritmo, contudo, diminuiu. Quando a corrida foi retomada, Matías Rossi finalmente mostrou a que veio. Com bom uso do push, o argentino distanciou-se de Rubens Barrichello.

Após a parada do atual campeão, Rossi passou a defender a liderança. O argentino havia feito o melhor tempo nos treinos de sexta-feira. Ele brigou até o Q3 pela pole no sábado, mas não conseguiu largar na frente. Na primeira prova, ele perdeu posições e precisou usar da estratégia de poupar para a segunda metade da etapa. Atrás de Rossi e Rubinho, Gianluca Petecof (Full Time) vinha em terceiro. Foi um grande final de semana do jovem que vem brilhando na temporada 2023 da Stock Car. Rafael Suzuki (Pole Motorsport) e Thiago Camilo (Ipiranga Racing) passaram Petecof. Apesar da vitória de Casagrande na corrida 1, a boa chegada da dupla, e até mesmo de Rubinho, ainda mantém quente a disputa pelo título.

Faltando três minutos para a última volta, César Ramos (Ipiranga Racing) vinha pela reta com push acionado e bateu na traseira de Bruno Baptista (RCM), que saía dos boxes. Foi uma nova sinalização para safety car, com detritos na pista. Houve expectativa para que a prova acabasse com bandeira vermelha, o que já levou à equipe de Matías Rossi comemorar antecipadamente. Porém, a organização manteve a corrida por mais tempo. Os pilotos que se envolveram no acidente não se machucaram e apenas deixaram a pista.

A prova não foi encerrada precoecemente, mas terminou com o safety car guiando o pelotão. A bandeirada quadriculada confirmou a festa argentina em Buenos Aires e a consolidação de Matías Rossi como o principal nome estrangeiro da Stock Car. Vindo por fora, o piloto também colocou-se na disputa para o campeonato.

Resultado da corrida 2

Matías Rossi

Rubens Barrichello

Rafael Suzuki

Thiago Camilo

Gianluca Petecof

Felipe Fraga

Felipe Massa

Guilherme Salas

Ricardo Maurício

Ricardo Zonta

Eduardo Barrichello

Sérgio Jimenez

Gaetano Di Mauro

Cacá Bueno

Tony Kanaan

Nelsinho Piquet

Julio Campos

Lucas Foresti

Rodrigo Baptista

Gabriel Casagrande

Denis Navarro

Lucas Kohl

Felipe Baptista

Marcos Gomes

Bruno Baptista

César Ramos

Enzo Elias

Daniel Serra

Allam Khodair

Átila Abreu

Santiago Urrutia