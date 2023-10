Torcida do Santos aparece em peso no CT Rei Pelé e apoia o time antes do clássico com Palmeiras

A torcida do Santos foi até o CT Rei Pelé neste sábado para dar apoio ao Santos antes do clássico com o Palmeiras, que acontecerá neste domingo, às 16h, na Arena Barueri, pela 26ª rodada do Brasileirão. O time alvinegro está em uma luta acirrada contra o rebaixamento.

Milhares de torcedores fizeram a festa na saída da delegação rumo a Barueri. Os jogadores entraram no clima, cantaram, dançaram as principais músicas do time e aplaudiram a sua torcida por todo o apoio recebido.

O clima no Santos está leve desde a goleada sobre o Vasco por 4 a 1, que tirou o time momentaneamente da zona de rebaixamento. Na tabela de classificação, o time alvinegro soma 27 pontos.

O Santos não vai poder contar com esse apoio de seus torcedores em Barueri já que o mando de campo é do Palmeiras. Os clássicos no Estado de São Paulo são disputados por torcida única.

Para o duelo, o Santos terá vários desfalques para enfrentar o Palmeiras. O lateral Dodô, o volante Rodrigo Fernández, o meia Lucas Lima e o atacante Soteldo estão suspensos. Mendoza, lesionado, também não vai para o jogo.

Com isso, o Santos deve entrar em campo com: João Paulo, Joaquim, João Basso e Messias; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Nonato e Kevyson; Morelos (Julio Furch) e Marcos Leonardo.

Santos e Palmeiras já se enfrentaram em 348 oportunidades, com 150 vitórias do time alviverde, 106 dos alvinegros e 92 empates.