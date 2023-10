São Paulo pode emendar 3ª vitória seguida no Brasileirão caso vença o Vasco

O título da Copa do Brasil trouxe ao São Paulo uma energia capaz de empurrar o time para uma consistente retomada no Campeonato Brasileiro. Após bater Coritiba e o rival Corinthians, a equipe de Dorival Junior entra em campo neste sábado, às 18h30, para encarar mais um adversário que luta contra a degola. Diante do Vasco, em São Januário, desfalques importantes devem redobrar a atenção dos são-paulinos.

Dorival não poderá contar com o atacante Jonathan Calleri, o lateral-direito Rafinha e o zagueiro Beraldo. Os três estão suspensos. Com a ausência do argentino quem pode ganhar alguns minutos em campo é Alexandre Pato, que foi relacionado após três partidas fora, mas deve começar o jogo no banco de reservas. Restam dúvidas sobre quem fará companhia a Lucas Moura no atacante. Luciano é o principal candidato, mas Juan está no páreo.

Para os lugares de Rafinha e Beraldo, a tendência é que o São Paulo vá a campo com Nathan e Alan Franco. O restante da equipe deve ser mantida conforme os últimos compromissos dada a necessidade do time tricolor de buscar voos mais altos no Brasileirão.