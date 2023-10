Piastri largará da pole na corrida sprint do GP do Catar, com Norris e Verstappen na cola

Após conquistar seu primeiro pódio na Fórmula 1 no GP do Japão, Oscar Piastri, da McLaren, garantiu a pole position para a corrida sprint do GP do Catar. O jovem australiano largará junto com seu companheiro de garagem, Lando Norris, que ficou com a P2 e também vem de pódio no Circuito de Suzuka. Podendo confirmar seu terceiro título consecutivo neste fim de semana, Max Verstappen largará em terceiro na sprint no Circuito de Lusail.

O tempo de Piastri no Q3 foi de 1min24s454, apenas 082 segundos à frente de Norris e 192 segundos de vantagem para Verstappen. O holandês da Red Bull precisará finalizar apenas em sexto na corrida curta de 19 voltas para confirmar o título da temporada com cinco etapas de antecedências. Ele também será campeão antecipado se seu companheiro de equipe, Sergio Perez, terminar fora do top 3. O mexicano largará em oitavo na sprint.

O início da sessão de "shootout" - um formato de qualificação reduzido - foi adiado em 20 minutos e um treino extra de 10 minutos foi adicionado após preocupações de que as zebras pontiagudas em "pirâmide" usadas no circuito de Losail estivessem danificando os pneus nos treinos de sexta-feira.

Verstappen, Perez, Charles Leclerc, da Ferrari, e Fernando Alonso, da Aston Martin, estiveram entre os pilotos que tiveram tempos de volta apagados na última sessão de qualificação para o sprint. A volta de Piastri para a pole position aconteceu um dia depois de o piloto australiano ter tido problemas com as regras de limites da pista. Ele pensou na sexta-feira que havia se classificado em terceiro para o Grande Prêmio, mas foi informado durante uma entrevista na TV que seu tempo havia sido excluído, ficando em sexto.

Confira o grid de largada para a corrida sprint:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min24s454

2. Lando Norris (ING/McLaren), em 1min24s536

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min24s646

4. George Russell (ING/Mercedes), en 1nub24s841

5. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min25s155

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min25s247

7. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1nub25s320

8. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min25s382

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em sem volta

10. Esteban Ocon (FRA/Alpine), em sem volta

-------------------------------------------------

11. Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min25s686

12. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min25s962

13. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min26s236

14. Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), em 1min26s584

15. Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), em 1min54s546

-------------------------------------------------

16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min26s849

17. Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min26s862

18. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min26s926

19. Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min27s438

20. Logan Sargeant (EUA/Williams), em 2min05s741