Guarani e Novorizontino entram em campo de olho no G-4 da Série B

Na briga pelo G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro, os paulistas Guarani e Novorizontino entram em campo neste sábado, pela 31ª rodada que segue com mais quatro jogos. O time de Campinas recebe o Vila Nova-GO, que ainda sonha com o acesso, enquanto o Novorizontino duela em São Luis (MA), com o Sampaio Corrêa, que tenta se distanciar da ameaça de rebaixamento.

Guarani e Vila Nova vão se enfrentar no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), às 18h. Vindo de quatro vitórias seguidas em casa, o time paulista ocupa o quarto lugar com 53 pontos. Já o adversário goiano não vence há três rodadas e estacionou nos 47, mas ainda acredita em uma reação.

Com 51 pontos, o Novorizontino está bem perto do G-4 e tenta se manter nessa situação ao visitar o Sampaio Corrêa, às 17h, no Castelão. Para isso, precisa encerrar a sequência de cinco derrotas fora de casa. Com 34 pontos, os maranhenses estão há cinco jogos invictos em casa e buscam a terceira vitória seguida.

Mais cedo, às 15h30, um duelo reunirá G-4 e zona de rebaixamento. Terceiro colocado com 53 pontos, o Juventude busca a quarta vitória seguida ao visitar o Tombense, 18º com 26. Na outra partida, às 17h, o Botafogo, que está com 40 pontos, em situação tranquila no meio da tabela, recebe o Avaí, que soma 31 na 16ª posição, uma fora da zona de rebaixamento.

A rodada seguirá com dois jogos até segunda-feira. No domingo, o líder Vitória vaia te Santa Catarina defender o posto diante do Criciúma e, na segunda, o segundo colocado Sport encara a Ponte Preta, em Recife (PE).

CONFIRA OS JOGOS DA 31ª RODADA:

SÁBADO

15h30

Tombense-MG x Juventude

17h

Sampaio Corrêa-MA x Novorizontino

Botafogo x Avaí

18h

Guarani x Vila Nova-GO

DOMINGO

18h

Criciúma x Vitória

SEGUNDA-FEIRA

20h

Sport x Ponte Preta