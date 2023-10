Felipe Gustavo conquista o ouro na Liga Mundial de Skate Street; Rayssa Leal é prata

Felipe Gustavo brilhou neste sábado ao conquistar o título inédito da Liga Mundial de Skate Street (SLS), em Sydney, na Austrália, superando os americanos Dashawn Jordan e Nyjah Houston, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O brasileiro teve um dia impecável e levou o Brasil para o lugar mais alto do pódio.

O brasileiro começou o torneio com uma nota 9,0 e administrou até a última manobra, quando precisava de uma nota alta para superar Dashawn Jordan. Felipe Gustavo, então, cravou um 8,5 para ficar com a medalha de ouro ao somar um total de 35,4 pontos, contra 35 do americano. Em terceiro, Huston tirou 27,1. Lucas Rabelo, outro representante do Brasil, ficou em quarto, com 23.8.

"Eu sonhei com esse momento todos os dias da minha vida e finalmente aconteceu, no tempo de Deus. Muito obrigado. Obrigado a todos aqueles que me ajudaram, minha família, minha namorada, todos na minha cidade. A gente conseguiu", disse Felipe Gustavo.

RAYSSA LEAL É PRATA

No feminino, Rayssa Leal enfrentou uma verdadeira batalha com Chloe Covell, de apenas 13 anos, mas acabou sendo derrotada pela australiana ao errar a sua última manobra, que poderia ter garantido o primeiro lugar.

A Fadinha somou 31.8 pontos, contra 33.4 de Chloe. O terceiro lugar teve a japonesa Momiji Nishiya. Pamela Rosa terminou em sexto. "Rayssa é uma das minhas melhores amigas e skatistas favoritas. Ela é uma inspiração para todas nós meninas", afirmou Chloe, sobre a Fadinha, que disse ter feito o seu melhor durante o torneio, através das redes sociais.

A última etapa da Liga Mundial de Skate Street acontecerá em São Paulo entre os dias 2 e 3 de dezembro.