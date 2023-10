Dorival diz que São Paulo e Vasco fizeram 'partida agradável', mas lamenta placar zerado

O empate por 0 a 0 entre São Paulo e Vasco foi considerado um bom jogo pelo técnico tricolor Dorival Júnior, que elogiou a postura das duas equipes durante o embate equilibrado em São Januário, no Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da avaliação positiva quanto ao que foi apresentado em campo por ambos os lado, o treinador campeão da Copa do Brasil lamentou a falta de gols e disse acreditar que um empate com gols seria mais fiel ao desempenho de cada um.

"Buscamos o gol a todo momento jogo muito intenso. Tentamos imprimir uma velocidade e, de repente, alguns passes desperdiçados tenham tirada a possibilidade de jogadas mais criadas, mais próximas à área, infiltração. Num todo, o São Paulo tentou se manter organizado, não sofreu, com exceção de uma bola na trave no primeiro tempo. A defesa do Vasco estava bem postada. As duas equipes buscaram, poderíamos ter tido gols, um empate com gols. Foi uma partida agradável de se ver, duas equipes que tentaram realizar algo", afirmou.

O time são-paulino teve uma ótima chance de balançar a rede, pois viu o árbitro marcar um pênalti ao seu favor no final do primeiro, mas Wellington Rato desperdiçou a cobrança e James Rodrigues mandou para fora no rebote. A oportunidade perdida não foi compensada. O que mais incomodou Dorival, contudo, não foi o erro na cobrança da penalidade e sim os erros de passe cometidos ao longo da partida.

"É difícil se desligar de uma competição (Copa do Brasil) e se voltar para outra (Campeonato Brasileiro), mas estamos conseguindo. Estou feliz com a intensidade do nosso time, buscando criação, aproximação, é um time que tenta se manter sem ser atacado, que prefere a posse de bola. É isso que tentamos fazer, acredito que alguns erros de passe proporcionaram possibilidades para o adversário", afirmou o treinador.

Depois de ser campeão da Copa do Brasil diante do Flamengo, o São Paulo não perdeu mais no Brasileirão e se afastou da zona de rebaixamento ao vencer Coritiba e Corinthians. O empate deste final de semana deixa o time do Morumbi na décima colocação, com 35 pontos. O próximo jogo será apenas no dia 18 de outubro, contra o Goiás, em Goiânia, após a pausa no calendário para a Data Fifa que começa na segunda-feira.