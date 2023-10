Brasil inicia busca por vaga olímpica no Mundial de Vôlei de Praia com 2 vitórias e 2 derrotas

O Brasil abriu o Mundial de Vôlei de Praia que ocorre nas cidades de Tlaxcala, Huamantla e Apizaco, no

México, com duas vitórias e duas derrotas, nesta sexta-feira. Com vaga olímpica em jogo para os campeões, o País chega com nove duplas e viu os favoritos George e André largarem bem no Grupo D. Já Evandro e Arthur, pelo I foram derrotados. Entre as mulheres, Carol e Bárbara passaram pelas italianas na chave F, enquanto Ágatha e Rebecca foram surpreendidas pela parceria alemã no Grupo C.

Medalha de bronze na edição passada, a principal dupla masculina do Brasil, formada por George e André, largou com importante vitória sobre os americanos Miles Evans e Chase Budinger, parciais de 21/17 e 24/22 no Grupo D, que ainda tem Popov e Reznik, da Ucrânia e Jawo e Loira, de Gâmbia.

O Mundial do México conta com 48 duplas de todo o planeta. Elas estão distribuídas por 12 grupos com quatro integrantes cada. Os dois melhores avançam ao mata-mata, com mais quatro melhores terceiros se garantindo e outros quatro saindo da repescagem, totalizando os 32 classificados.

Atuais campeões mundiais e líder do ranking, Duda e Patrícia são a maior esperança brasileira. Elas estreiam neste sábado, diante das chilenas Rivas Zapata e Chris. São cinco duplas femininas na competição e duas já jogaram nesta sexta-feira, com felicidade de um lado e tristeza do outro.

Carol e Bárbara tiveram trabalho, mas venceram em três sets a parceria Italiana formada por Margherita Bianchin e Claudia Scampoli, por 23/21, 23/25 e 15/9 no Grupo F. Já Ághata e Rebecca saíram derrotadas também em três sets. Elas perderam por 21/18, 18/21 e 1512 das alemãs Sandra Ittlinger e Karla Borger na chave C.

No último jogo da sexta-feira, Evandro e Arthur perderam, por 2 a 0 (21/17 e 21/18) para os mexicanos Isaias Aguirre e Ricardo Galindo.