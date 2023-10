Bahia vence o Goiás em jogo com 10 gols, duas viradas e golaço de Gilberto

Numa partida maluca com 10 gols, um deles marcado por Gilberto de trás do meio de campo, e duas viradas, o Bahia venceu o Goiás neste sábado, por 6 a 4, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), na abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto era direto e tirou os baianos da zona de rebaixamento.

O Bahia encerrou sequência de duas derrotas consecutivas, deixou a zona do descenso e agora ocupa a 15ª posição, com 28 pontos. Já o Goiás chegou a sétima partida sem vencer e entrou na degola, com 27, aumentando a pressão no trabalho do português Armando Evangelista.

O primeiro tempo foi eletrizante e com seis gols. Logo aos 14 minutos, Cauly recebeu no lado direito da área e cruzou rasteiro para Everaldo completar. O Goiás sentiu o gol dos visitantes e, numa desatenção aos 18, viu Gilberto chutar do meio de campo e encobrir Tadeu. Um golaço.

A sequência de gols obrigou o Goiás a buscar o empate e os donos da casa descontaram aos 26. João Magno apareceu por trás da defesa, saiu da marcação e cruzou na medida para Guilherme Marques finalizar de primeira, sem chances de defesa para Marcos Felipe.

Com o jogo aberto, os dois times seguiram tendo chances de balançar as redes. E isso aconteceu aos 36 minutos, quando Cauly dominou no meio de campo e deu ótima assistência para Everaldo. O centroavante chutou colocado, marcando o terceiro do Bahia.

Mas o Goiás não desistiu e buscou o empate antes do intervalo. Aos 44, Rezende derrubou Bruno Melo na área e a arbitragem marcou pênalti. Guilherme Marques cobrou aos 46 e não desperdiçou. Dois minutos depois, após cruzamento da direita, Matheus Babi ganhou no alto e deixou tudo igual.

No segundo tempo, os times voltaram no mesmo ritmo: fazendo gols. Logo aos quatro minutos, Hugo recebeu na esquerda e cruzou para João Magno mandar para as redes para o Goiás. Só que a vantagem durou pouco tempo, já que aos sete, Cauly invadiu a área e viu a bola sobrar para Everaldo marcar.

Em tarde inspirada, Everaldo, do Bahia, seguiu comandando o setor ofensivo. E, além dos três gols, também ajudou com assistência. Aos dez, o centroavante recebeu na esquerda, cruzou de três dedos e encontrou Rafael Ratão. O atacante chutou de primeira e virou o placar para os visitantes.

O Goiás foi obrigado a buscar a desvantagem no placar. E pressionou até o final. Contudo, foi o Bahia que voltou a marcar. Aos 49, Thaciano puxou contra-ataque e tocou para Biel. O atacante dominou e encheu o pé, dando números finais ao confronto.

Com a Data-Fifa da próxima semana, o Goiás voltará a campo somente no dia 18, quando receberá o São Paulo, às 20 horas, na Serrinha, em Goiânia (GO). Já o Bahia, no mesmo dia, receberá o Internacional, às 20 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 4 X 6 BAHIA

GOIÁS - Tadeu; Bruno Santos, Lucas Halter (Sidimar), Bruno Melo e Hugo (Sander); Willian Oliveira (Matheus Babi), Raphael Guzzo (Luís Oyama), Guilherme Marques e Julián Palacios; Anderson Oliveira (Alesson) e João Magno. Técnico: Armando Evangelista.

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Camilo Cândido (Matheus Bahia); Rezende, Yago Felipe, Thaciano e Cauly (Raul Gustavo); Ademir (Rafael Ratão) e Everaldo (Biel). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Everaldo, aos 14 e 36; Gilberto, aos 18; Guilherme Marques, aos 26 e 46; e Matheus Babi, aos 48 minutos do primeiro tempo. João Magno, aos 4; Everaldo, aos 7; e Rafael Ratão, aos 10; e Biel, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Santos e Lucas Halter (Goiás); Rezende e Biel (Bahia).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).