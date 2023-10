Walber elogia entrosamento da defesa do Guarani e projeta sequência de 'oito finis' na Série B

Na dependência apenas de suas próprias forças para chegar à elite do futebol nacional, o Guarani vem tratando cada partida como se fosse uma final de campeonato, ao menos foi o que garantiu o zagueiro Walber. Na visão do defensor, o time bugrino tem que ter os pés no chão e se entregar ao máximo para chegar no final do ano com o acesso.

"Sempre acreditei que o time ia longe pela sua grandeza. Vamos continuar trabalhando com os pés nos chão em busca do acesso. Temos oito finais pela frente e vamos nos doar ao máximo para comemorar esse feito ao fim da temporada", disse o defensor.

Walber também destacou o entrosamento da defesa do Guarani, a segunda menos vazada do campeonato, com apenas 22 gols sofridos, perdendo no quesito para o Vila Nova. Curiosamente, eles se enfrentam neste sábado, às 18h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 31ª rodada da Série B.

"Sou um cara que trabalha bastante no dia a dia. Eu e o Lucão nos conhecemos muito bem. Isso facilita no nosso entrosamento. Os treinamentos no dia a dia também favorecem isso. Buscamos dialogar bastante para um entender o que o outro pensa", afirmou.

O Guarani é o quarto colocado da Série B, com 53 pontos, cinco a menos do que o líder Vitória. Uma vitória diante de um concorrente direto ao acesso deixará o time bugrino ainda mais perto do acesso.

"Tem sido de extrema importância viver esse momento. Sempre tive um carinho imenso pelo clube por causa da minha primeira passagem pelo Guarani. Sou muito feliz no clube e espero ser vitorioso toda vez que entro em campo", disse.