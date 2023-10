Rebeca agradece torcida e sonha com mais medalhas no Mundial; Flavinha quer redenção no solo

Satisfação resume o sentimento das duas atletas brasileiras na final do individual geral do Mundial de Ginástica Artística da Antuérpia, na Bélgica. Rebecca Andrade estava radiante pela medalha de prata conquistada nesta sexta-feira, enquanto Flávia Saraiva celebrou seu retorno ao circuito em alto nível após cirurgia no tornozelo direito no fim de 2022.

Rebeca Andrade terminou atrás apenas do fenômeno dos Estados Unidos, Simone Biles, que levou o ouro como era o esperado com 58,399 pontos. Já a brasileira se superou após algumas notas abaixo da classificatória para ficar na segunda posição, superando a também americana Shilese Jones, com 56,766, diante de 56,332.

"Fala galera, Rebecca aqui na área com nossa medalhinha no peito", mostrou-se orgulhosa Rebeca Andrade, exibindo sua segunda conquista na Bélgica - o Brasil terminou em segundo por equipes. "Muito obrigada por toda torcida, por terem me assistido, é uma honra poder mais uma vez poder representar o Brasil e voltar para casa com mais uma medalha", seguiu.

E para quem pensou que acabou, a brasileira ainda quer mais em Antuérpia. "Estou feliz demais e orgulhosa por tudo que fiz nessa competição e espero que continue assim pois ainda tem mais finais. Continuem torcendo. É nós, Brasil, beijo", finalizou, lembrando que ainda disputará medalhas no salto, na trave e no solo, ao lado de Flávia Saraiva.

Flavinha sofreu uma queda na apresentação do solo na final do individual geral e acabou fechando somente na 15ª colocação. Mas estava orgulhosa por voltar às competições em alto nível após a grave lesão sofrida no Mundial de Liverpool, no ano passado. Confiante, ela espera se redimir na final de domingo.

"Oi gente, tudo bem? Acabei de finalizar minha competição, não estou muito feliz com o resultado, mas feliz por ter voltado ao cenário competitivo, que é muito importante para mim", falou Flavinha. "Ter voltado esse ano após uma lesão e poder competir no individual geral foi importante. Tive pequenas falhas, mas fiz trave boa, saldo bom, acontece, competição é competição", lamentou. "Agora é descansar, recuperar, pois domingo tem final no solo e estou muito animada. Quero dizer a todos que estou bem, (a queda) dá aquele sustinho porque é o pé (operado), mas domingo tem final e estou bem para fazer o meu melhor possível."