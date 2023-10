Petraglia volta ao comando para transformar Athletico-PR em SAF: 'Entre maiores das Américas'

Mario Celso Petraglia está de volta ao comando do Athletico-PR. Todo-poderoso do clube há quatro décadas, o dirigente estava afastado das atividades nos últimos cinco meses por cuidados médicos e retornou nesta sexta-feira anunciando que a prioridade é vender a SAF do clube.

Em seu quinto mandado, Petraglia, de 79 anos - assumiu pela primeira vez em 1995 e sempre esteve na diretoria do time - escreveu uma carta à torcida esclarecendo os planos futuros para o Athletico-PR. Nada, contudo, de vender o clube por "valores "irrisórios". Quando os clubes do Brasil começaram a virar SAF, o dirigente disse que os paranaenses valiam ao menos R$ 1,5 bilhão.

"Estimado(a)s Athleticano(a)s, decorrido longo e duro período de afastamento por motivação médica, venho informar que reassumo a partir desta data, mesmo em um primeiro momento de forma remota, a presidência do Conselho Administrativo do Club Athletico Paranaense, já com olhos voltados ao nosso futuro", anunciou Petraglia, admitindo que ia retomar a missão de vender o clube.

Na visão do dirigente, "no pós-pandemia, o mundo mudou e com o futebol não foi diferente". Para ele, hoje as equipes estão vivendo um cenário de retomada mundial no desenvolvimento e na expansão da tecnologia em diversos setores que envolvem o espetáculo desportivo, com os clubes nacionais se organizando e ficando mais fortes.

"Diante deste cenário e somado à proximidade de nosso centenário, sinto mais do que nunca a necessidade de alocarmos todos os nossos esforços na busca de um parceiro ideal para a criação de nossa SAF, que já nascerá pronta em termos de estrutura, profissionalização e governança, permitindo assim o compromisso de juntos consolidarmos a etapa do projeto de perpetuidade, firmando definitivamente o Athletico Paranaense entre os maiores clubes das Américas", enfatizou, sonhando alto.

Aproveitou para já lançar sua candidatura ao sexto mandato. "É com esta visão e propósito que me coloco desde já à disposição de todos os athleticanos nas eleições que se aproximam, para conduzir nosso clube ao salto de crescimento que projetamos há mais de 25 anos, sem esquecer jamais nossos ideais representados pelos ventos da ambição, entusiasmo, inovação e da rebeldia, que são inerentes ao Furacão. Saudações rubro-negras".