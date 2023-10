Perto do tricampeonato, Max Verstappen conquista pole position do GP do Catar

Muito perto de ser campeão da Fórmula 1 pela terceira vez, Max Verstappen vai largar em primeiro lugar no GP do Catar, domingo. O holandês da Red Bull foi o único a correr abaixo de 1min24s no treino classificatório, disputado no Circuito de Lusail nesta sexta-feira, e garantiu a pole position, sua décima do ano, com uma volta de 1min23s778. O segundo e o terceiro lugar do grid ficaram George Russell e Lewis Hamilton, dupla da Mercedes. Oscar Piastri tinha a vice-liderança ao final do Q3, mas os delegados cancelaram o tempo do australiano por violação de limites da pista, o que fez ele cair para sexto.

O quarto lugar ficou com Fernando Alonso e o quinto com Charles Leclerc. Atrás de Piastri, o top 10 do grid também tem Pierre Gasly, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Lando Norris. Sergio Pérez, único com remotas chances de tirar o título o do companheiro de Red Bull, vai largar apenas na 13ª posição.

É provável que a pole position e a corrida principal, marcada para as 14 horas de domingo, pouco importem para a confirmação do tricampeonato de Verstappen, já que ele pode garantir o título no sábado, durante a corrida sprint, que conta pontos para a classificação e será disputada às 14h30. Basta terminar a prova curta em pelo menos sexto lugar. Se a confirmação não vier no sábado, o holandês vai entrar na pista, no dia a seguinte, precisando apenas da oitava colocação para festejar o tricampeonato, independentemente do resultado do companheiro Pérez, vice-líder do ranking. De forma geral, ele se tornará campeão se somar três pontos a mais que o mexicano ao longo do final de semana.

Depois de liderar o único treino livre da etapa catariana, mais cedo nesta sexta, o holandês fez o mesmo durante a primeira sessão classificatória. Alonso, que mostrou força e terminou em quarto no TL, competiu novamente pelo topo e terminou o Q1 na quinta colocação, enquanto Sainz e Leclerc, segundo e terceiro colocados da sessão livre, respectivamente, pioraram o desempenho da Ferrari - o monegasco foi sexto e o espanhol acabou em nono. Logan Sargeant, Lance Stroll, Liam Lawson, Kevin Magnussen e Zhou Guanyou foram eliminados.

O Q2 foi marcado por um episódio que causou irritação em Verstappen. Perto do final, enquanto tentava melhorar seu tempo, o holandês se deparou com Sainz tentando se defender de uma possível ultrapassagem na pista e por pouco não tocou a Ferrari do espanhol. "O que ele está fazendo? Está se defendendo, quase bati nele", reclamou para a Red Bull no rádio. O estorvo não causou grande estrago e o quase campeão terminou a sessão com o segundo melhor tempo, atrás apenas de Lewis Hamilton. Norris foi o terceiro. Já Sainz ficou de fora do Q3, assim como Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Nico Hulkenberg.

Na sessão final, houve uma disputa inicial com Alonso e Norris como protagonistas. O britânico, contudo, teve seu tempo anulado por infringir os limites de pista na curva 5, onde outros pilotos encontraram problemas, como Leclerc, que perdeu o controle ao passar por lá, mas conseguiu se recompor. O primeiro a marcar abaixo de 1min24s foi Verstappen, com uma volta de 1min23s778. Ninguém repetiu o feito, e o holandês cravou a pole.

Confira o resultado do treino classificatório do GP do Catar:

1º. Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min23s778

2º. George Russel (ING/Mercedes), em 1min24s219

3º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min24s305

4º. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min24s369

5º. Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min24s424

6º. Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min24s540

7º. Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min24s553

8º. Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min24s763

9º. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min25s058

10º. Lando Norris (ING/McLaren), sem tempo

-------------------------------------------------

11º. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min25s301

12º. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min25s328

13º. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min25s462

14º. Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min25s707

15º. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min25s783

-------------------------------------------------

16º. Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min26s10

17º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min26s345

18º. Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), em 1min26s635

19º. Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min27s046

20º. Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), em 1min27s432M