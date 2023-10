Pato viaja com o São Paulo para o Rio após três jogos sem entrar na lista de relacionados

Após ser deixado de fora da lista de relacionados por Dorival Júnior nos últimos três jogos, o atacante Alexandre Pato viajou com a delegação tricolor para o Rio, onde o São Paulo enfrenta o Vasco neste sábado, pela 26ª rodada do Brasileirão, a partir das 18h30. O mais provável é que o jogador de 34 anos comece no banco de reservas, pois, embora Calleri esteja suspenso, a briga pela vaga aberta no ataque é entre Luciano e Juan.

Pato entrou em campo pela última vez no dia 20 de setembro, quando foi aproveitado na parte final da derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, no Morumbi, última partida antes da conquista do título da Copa do Brasil sobre o Flamengo. O atacante não foi relacionado para a decisão, nem para os dois jogos seguintes, contra Coritiba e Corinthians, pelo Brasileirão.

O contrato dele com o São Paulo é válido apenas até o final do ano e nenhum tipo de renovação foi acertado até o momento. O experiente jogador firmou contrato no final de maio, após um período usando as dependências do clube para se recuperar de uma lesão sofrida nos Estados Unidos, onde defendeu o Orlando City até novembro do ano passado. Assim que recuperou a forma física, convenceu a diretoria são-paulina a lhe oferecer um vínculo de curta duração.

Em sua terceira passagem pelo time tricolor, Pato tem sido pouco aproveitado, não à toa foi titular apenas uma vez, no empate por 1 a 1 com o Flamengo pela 19ª rodada do Brasileirão. No total, foi aproveitado em sete partidas e marcou um gol, na derrota por 2 a 1 para o América-MG, em jogo da 21ª rodada do campeonato nacional.

Com as vitórias seguidas sobre Coritiba e Corinthians, o São Paulo se recuperou no Brasileirão e está distante da zona de rebaixamento, agora em décimo lugar, com 34 pontos, oito a mais que o Vasco, primeiro time da degola. Além de Calleri, Dorival não contará com Rafinha e Beraldo, também suspensos.