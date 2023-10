Luisa Stefani e Ingrid Martins superam favoritas e vão às semifinais em Pequim

Luisa Stefani e Ingrid Martins continuam em grande momento no WTA 1000 de Pequim. Nesta sexta-feira, as tenistas brasileiras eliminaram outra dupla favorita e avançaram às semifinais da competição chinesa. Luisa e Ingrid derrotaram a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva, cabeças de chave número oito, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

A vitória teve sabor de revanche para Luisa, que havia sido eliminada justamente pelas rivais na semifinal do US Open. Na ocasião, a brasileira formou dupla com a americana Jennifer Brady. Desta vez, a medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, em 2021, não deu qualquer chance às rivais.

"Foi um ótimo jogo, foi nossa melhor partida até agora. Jogamos muito bem taticamente do começo ao fim. É uma dupla muito experiente, chatas de jogar pelo estilo de jogo com bastante variação. Usam o 'lob', curta, bola lenta, slice, sobem para rede. Neutralizamos muito e não demos nenhuma oportunidade para crescerem. Foi um jogo muito limpo de nossa parte e estou feliz por atuar tão bem como hoje", analisou Luisa.

Na luta pela vaga na final, Luisa e Ingrid vão enfrentar no sábado, às 7 horas (de Brasília), a checa Marie Bouzkova e a espanhola Sara Sorribes. Luisa tenta sua quinta final de nível WTA 1000 na carreira - ela já tem dois títulos neste nível. Ingrid busca a vaga em sua primeira decisão deste nível, abaixo apenas dos torneios de Grand Slam.

CHAVE DE SIMPLES

O torneio de simples definiu os confrontos das semifinais nesta sexta. A maior surpresa do dia foi a eliminação da belarussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo, diante da casaque Elena Rybakina (5ª cabeça de chave), por 7/5 e 6/2. O confronto reuniu a atual campeã do Aberto da Austrália e a vencedora de Wimbledon de 2022 (Rybakina).

Na semifinal, ela terá pela frente a russa Liudmila Samsonova, que avançou ao despachar a letã Jelena Ostapenko (13ª) por 6/3 e 6/2, em outro resultado inesperado destas quartas de final.

A outra semifinal terá a polonesa Iga Swiatek, número dois do mundo, e a americana Coco Gauff, campeã do US Open no mês passado. Swiatek eliminou a francesa Caroline Garcia (9ª) em duro jogo de três sets - 6/7 (8/10), 7/6 (7/5) e 6/1. Foi a partida mais longa das quartas, com 2h35min de duração.

Coco Gauff (3ª), por sua vez, aproveitou a má fase da grega Maria Sakkari (6ª) para vencer em sets diretos: 6/2 e 6/4.