Fernando Diniz convoca os laterais Carlos Augusto e Yan Couto para vagas de Lodi e Vanderson

O técnico Fernando Diniz não para de acumular problemas para os jogos da segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, diante de Venezuela, dia 12, e Uruguai, dia 17. Nesta sexta-feira, o treinador precisou fazer mais duas trocas na lista dos convocados. Depois de cortar Caio Henrique e Raphinha, por lesão, foi a vez de desconvocar Renan Lodi e Vanderson, também machucados e substituídos por Carlos Augusto e Yan Couto.

Titular na lateral-esquerda contra Bolívia e Peru, Renan Lodi estava radiante com a volta à seleção brasileira após ser preterido por Tite. Agora, fica ausente mais uma vez, por contusão sofrida no Olympique de Marselha. Já Vanderson era novidade de Diniz e vinha na reserva de Danilo. Com lesão no joelho, também pode ficar um tempo afastado.

"O lateral-esquerdo Renan Lodi, do Olympique de Marselha, e o lateral-direito Vanderson, do Monaco, foram desconvocados da seleção brasileira masculina principal, após conversas do médico da seleção, Rodrigo Lasmar, com os respectivos departamentos médicos dos clubes", informou a CBF. "Para seus lugares, o técnico da seleção, Fernando Diniz, convocou Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Yan Couto, do Girona.

Dos quatro laterais convocados para os jogos contra a Venezuela, em Cuiabá, e diante do Uruguai, em Montevidéu, apenas Danilo foi mantido. Guilherme Arana, que perdeu a Copa do Mundo do Catar por causa de grave lesão no joelho, deve ser o titular após substituir o cortado Caio Henrique e ainda ver Lodi se machucar.

Revelação do Corinthians, Carlos Augusto, de 24 anos, ganha sua primeira oportunidade no time principal e chega para a reserva do ex-companheiro no clube paulista. Yan Couto tem somente 21 anos, foi revelado pelo Coritiba e é opção até para a seleção de base. Também novidade, ele vem para compor o grupo e ganhar experiência.

O jovem estava a caminho do duelo com o Cádiz pela Campeonato Espanhol e agora mudará sua rota ao final do jogo do Campeonato Espanhol para se apresentar à seleção principal pela primeira vez. Carlos Augusto se preparava para encarar o Bologna, neste sábado, pelo Italiano, quando recebeu a notícia da convocação.