Brasil x Argentina pelas Eliminatórias será no Maracanã semanas após Fluminense x Boca Juniors

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira que o estádio do Maracanã, no Rio, será o palco do jogo entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa, no dia 21 de novembro. Com a rivalidade em alta, o evento acontecerá poucas semanas após a decisão da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors no mesmo estádio. A decisão continental está agendada para o dia 4 de novembro.

"A CBF recebeu o convite de diversos lugares do Brasil e do mundo para receber este que é um dos maiores clássicos do futebol mundial. A opção pelo Maracanã, entre tantos locais que estariam a altura de receber uma partida como essa, se deu não só pela questão logística, condições de treinamento e de deslocamento, que são prioridades, mas por ser também uma premissa da nossa gestão aproximar a seleção dos torcedores de todas as regiões do Brasil", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Antes de medir forças com a Argentina, o Brasil encara a Colômbia no dia 16 de novembro. Entre as opções ventiladas pela maior proximidade geográfica com a Colômbia estavam Brasília (Estádio Mané Garrincha) e Manaus (Arena da Amazônia). A CBF, no entanto, optou pelo Rio como sede do clássico.

"Já tivemos uma partida na região Norte, em breve no Centro-Oeste e depois será a vez da região Sudeste ser contemplada. E assim vamos seguir, respeitando sempre as condições ideais para o melhor desempenho da seleção brasileira. Tenho certeza que o estádio mais conhecido do mundo será palco de uma grande festa do futebol", completou o mandatário.

A explicação de Ednaldo Rodrigues sobre a escolha do Maracanã sinaliza que os jogos seguintes do Brasil como mandante, contra Equador (setembro de 2024) e Peru (outubro de 2024), devem acontecer em cidades do Sul e do Nordeste.

O clássico com a Argentina será o último jogo de Fernando Diniz no comando da seleção pelas Eliminatórias. Nos primeiros meses de 2024, ainda sob a gestão do treinador do Fluminense, o Brasil terá amistosos. A expectativa é que o italiano Carlo Ancelotti assuma a seleção em junho, antes da Copa América.

O Brasil terá a Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, como casa no dia 12 de outubro para encarar a Venezuela, às 21h30. No dia 17, a seleção vai ao Uruguai, no Estádio Centenário, desafiar os comandados de Marcelo Bielsa.

Em 10 de julho de 2021, Brasil e Argentina se enfrentaram no Maracanã na decisão da Copa América. Os visitantes levaram a melhor, com uma vitória por 1 a 0 que garantiu o título, o primeiro de Lionel Messi na seleção profissional. O troféu fez com que o técnico Lionel Scaloni fosse efetivado no cargo e abriu caminho para a seleção argentina se tornar forte candidata ao Mundial do Catar, o qual viria a conquistar no ano seguinte.