Vasco obtém efeito suspensivo e volante Jair fica à disposição contra o São Paulo

A goleada sofrida diante do Santos e o empate do Goiás diante do Botafogo recolocaram o Vasco na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ciente que precisa ganhar do São Paulo em São Januário, no sábado, o departamento jurídico do clube conseguiu efeito suspensivo e o volante Jair se torna mais uma opção para o técnico Ramón Díaz.

O treinador está repleto de desfalques para o jogo e pediu esforço da diretoria para ter o volante, que levou suspensão por quatro partidas - já cumpriu uma - após desferir uma cotovelada no rosto do meia Luciano Juba, no empate por 1 a 1 com o Bahia e levar vermelho direto.