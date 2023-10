Skate: três brasileiras avançam às quartas de final do Mundial de Park

O Brasil terá três skatistas nas quartas de final femininas do Mundial de Park, em Roma, na Itália. Durante as classificatórias, disputadas hoje (5), Raicca Ventura, Isadora Pacheco e Dora Varella avançaram para a próxima fase. Raicca é a melhor brasileira do ranking da World Skate, válido para a classificação olímpica, em sexto lugar, e passou com a segunda melhor nota, um 81,75, atrás apenas da espanhola Naia Laso, que somou 83,18.

As classificatórias não contam com a participação das cinco primeiras colocadas do ranking mundial, donas de vagas diretas nas quartas de final. A líder Sky Brown não está competindo em Roma, pois lesionou o tornozelo, mas, conforme determinado pelo regulamento, a vaga não pode ser repassada, por isso Raicca teve de disputar a fase inicial de qualquer forma. A australiana Ruby Trew e as japonesas Hiraki Kokona, Kusaki Hinano e Yosozumi Sakura são as skatistas que completam o top 5 e entrarão na competição sexta-feira, nas quartas.

Isadora Pacheco avançou em sexto lugar, com nota 76,33, e Dora Varella em 13°, com 74,71. Segunda melhor brasileira do ranking, Yndiara Asp, na nona colocação, bateu na trave com sua volta de 68,00 e acabou em 29º lugar, uma posição abaixo do corte de classificação para a próxima fase. O Brasil também foi representando por Lua Vicente (51ª - 44,55), Fernanda Tonissi (58ª - 36,07), Sofia Godoy (60ª - 34,48) e Victoria Bassi (66ª - 21,75)