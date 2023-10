Palmeiras precisa espantar 'fantasma' do ataque para superar Boca Juniors e ir à final

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, em busca de sua terceira final de Libertadores em quatro temporadas. Diante do Boca Juniors, a equipe alviverde precisa superar o retrospecto negativo diante dos argentinos e a desconfiança pela falta de qualidade do ataque nas últimas semanas. Na ida, o duelo terminou empatado sem gols. Uma nova igualdade leva a disputa para os pênaltis no Allianz Parque. Quem vencer estará na decisão, no Maracanã, no dia 4 de novembro.

O torcedor do Palmeiras está preocupado com a queda de desempenho do setor ofensivo. No mês de setembro, o clube alviverde marcou um único gol, com Breno Lopes. Neste mês, Endrick já foi às redes, mas não foi o suficiente para os reservas suportarem o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. No mata-mata desta edição da Libertadores, os comandados de Abel Ferreira empataram os dois jogos em casa por 0 a 0, diante de Atlético-MG e Deportivo Pereira. Em ambos, o resultado como visitante garantiu a classificação.