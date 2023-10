Mano Menezes conversa bastante com elenco do Corinthians e cobra mais posse de bola

O Corinthians não teve muito tempo para lamentação após cair na semifinal da Copa Sul-Americana diante do Fortaleza e já iniciou a preparação para o embate com o Flamengo. Ciente que precisa somar pontos para se distanciar da temida zona de rebaixamento, o técnico Mano Menezes conversou bastante com o grupo e já fez um trabalho focado em como parar os cariocas.

Logo após um trabalho físico na academia do CT Joaquim Grava, o treinador reuniu todo o grupo no centro do gramado para uma conversa. Além de tentar deixar para trás o assunto Sul-Americana, o técnico busca motivar o grupo para ajudar a salvar a temporada, evitando queda no Brasileirão.

Com somente quatro pontos da distância de queda, não há mais espaço para tropeços em casa. Mesmo encarando um duro rival que ainda sonha com o título, Mano Menezes sabe que é necessário uma vitória após o time perder as duas sob seu comando: 2 a 1 para o São Paulo e 2 a 0 para o Fortaleza.

O técnico quer o Corinthians "brigando pela bola" a todo momento. Como tentou, mas não conseguiu diante do Fortaleza, ele prega para que a posse seja o maior tempo possível. E vai colocar os atacantes para tentar as roubadas já na frente, apra surpreender a defesa do time rubro-negro.

O início do trabalho em campo desta quinta-feira foi com um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. O Corinthians terá de aprender a jogar pressionado pela marcação adversária sem apelar aos chutões. Depois, Mano Menezes ainda investiu no perde e pressiona. Quer, desta maneira, não deixar o adversário ter tempo para pensar em armar seu ataque.

Ainda houve uma atividade de posicionamento. Mano não gostou nada de ter sofrido dois gols no Castelão após rebotes da defesa que se tornaram novos cruzamentos e encontraram Yago Pikachu e Tinga em boas condições para anotar os gols dos cearenses.

A definição de quem começa jogando será nesta sexta-feira. É possível que Mano comece a observar outros jogadores que ainda não utilizou muito, já que tem de planejar também quem seguirá em 2024. Com as iminentes saídas de Rafael Ramos e Bruno Méndez, Fagner deve ser mantido na direita, mas Matheus Bidu pode aparecer na esquerda e Fausto Vera no meio-campo.