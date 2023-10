Diogo Soares festeja 10º lugar no Mundial e foca em Paris-2024: 'Ajustar esses pequenos erros'

Diogo Soares demorou a crer que terminou na 10ª colocação do individual geral no Mundial de Ginástica Artística. Depois de confirmar mais de uma vez que a competição terminou, ficou eufórico com o feito aos 21 anos e já mudou o foco para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, no qual espera ser ainda melhor.

Apenas o 20º colocado nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2022, e depois no 17º lugar no Mundial de Liverpool, o atleta de Piracicaba, o mais jovem da delegação brasileira, mostrou bastante humildade para reconhecer que ainda precisa melhorar. Mas celebrou seu feito na Bélgica.

"Não tenho o que dizer, não esperava por isso. Eu acabei me classificando em 24°, fiquei muito apreensivo pela minha classificação. Por um momento eu achei que não ia me classificar no individual geral (para as finais)", admitiu, aposse classificar na última posição.

"E esse boom do 24° para o 10° não tenho o que explicar, até brinquei ali. Brinquei, não, até demorei para acreditar. Eu estava em 10°, não vi ninguém subindo no aparelho, e falei: 'será que acabou mesmo?' E realmente acabou. A gente está em 10º melhor do mundo e estou muito feliz, muito grato a todo mundo que ajudou, que torceu", comemorou.

E aproveitou para revelar as próximas metas. Algumas ainda serão na Antuérpia. "Agora é torcer pelo (Arthur) Nory (finalista na barra fixa), depois focar nos Jogos Olímpicos, tentar ajustar essas séries, esses pequenos erros que são natural de uma competição", disse. "Ajustar para chegar na Olimpíada e tentar dar o nosso melhor, independentemente da classificação, assim como a gente fez hoje (quinta-feira)", afirmou, radiante.

"Obrigado pela torcida, pelas mensagens, todo mundo acompanhando, vibrando, mostrando o que é o Brasil para o mundo. É isso, acompanhe, ainda tem as finais das meninas (Rebeca Andrade e Flavia Saraiva) e do Nory, continuamos na torcida e vamos lá Brasil."