Chapecoense e ABC travam duelo direto contra rebaixamento na Série B

Um confronto direto na parte de baixo da tabela movimentará a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, às 19h15, Chapecoense e ABC se enfrentam na Arena Condá, em Chapecó (SC), na briga pela permanência.

Os donos da casa estão em momento complicado, pois não vencem há seis jogos, sendo quatro empates e duas derrotas. O empate sem gols no último jogo com o Vila Nova, fora de casa, até foi considerado um bom resultado, já que o adversário estava brigando para colar no G-4. Entretanto, segue pressionado para voltar a vencer.

Com o jejum, abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 29 pontos, dois a menos do que o 16º Avaí. O retrospecto também não é bom, mesmo em casa. Nos últimos cinco jogos, foram dois empates e três derrotas. Em 15 jogos no total, acumulou três vitórias, seis empates e seis derrotas.

O ABC está em posição ainda pior, ocupando a lanterna (20ª) com apenas 19 pontos. Entretanto, ganhou fôlego ao vencer a Ponte Preta, por 2 a 0, em casa, na última rodada, encerrando jejum de 14 jogos, sendo seis empates e oito derrotas, três delas seguidas.

Para seguir sonhando com a permanência, o time potiguar agora precisa melhorar seu desempenho como visitante. São três empates e quatro derrotas nos últimos sete jogos. Ao todo, acumulou uma vitória, cinco empates e nove derrotas. O único triunfo foi em 1º de julho, quando bateu o Avaí, por 2 a 0, em Florianópolis (SC).

A rodada seguirá com jogos até segunda-feira. Na sexta, destaque para o Ituano, que visita o Atlético-GO. No dia seguinte, o Guarani recebe o Vila Nova para se manter no G-4 e Novorizontino e Botafogo também entram em campo. No domingo, o líder Vitória defende o posto diante do Criciúma e, na segunda, o segundo colocado Sport encara a Ponte Preta.

CONFIRA OS JOGOS DA 31ª RODADA:

TERÇA-FEIRA

Mirassol 2 x 0 Londrina

QUINTA-FEIRA

19h15

Chapecoense x ABC-RN

SEXTA-FEIRA

21h30

CRB x Ceará

Atlético-GO x Ituano

SÁBADO

15h30

Tombense-MG x Juventude

17h

Sampaio Corrêa-MA x Novorizontino

Botafogo x Avaí

18h

Guarani x Vila Nova-GO

DOMINGO

18h

Criciúma x Vitória

SEGUNDA-FEIRA

20h

Sport x Ponte Preta