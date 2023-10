Temporada 2023 acabou para o Corinthians? Decisões dentro e fora de campo vão definir futuro

Classificação e jogos Brasileirão

No próximo sábado, às 21h, o Corinthians mede forças com o Flamengo, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 26ª rodada do Brasileirão. O duelo promete ser intenso diante dos contextos vividos pelos dois clubes de maior torcida do País. Os donos da casa precisam se distanciar da zona do rebaixamento e esquecer a nova eliminação, enquanto os rubro-negros estão no topo da tabela, mas vivem sob desconfiança até acertarem com um substituto para o técnico Jorge Sampaoli. Tite está para ser anunciado.

Nas próximas rodadas, o Corinthians ainda terá pela frente rivais diretos na luta contra a degola. América-MG, Cuiabá, Santos, Bahia, Vasco, Inter e Coritiba estão no fundo da tabela e concorrem com o time alvinegro por vagas na Série A de 2024. A boa notícia é que Mano Menezes terá mais tempo para trabalhar o elenco e mudar peças. Tentar um padrão e ficar com a bola.

AS ELIMINAÇÕES DO CORINTHIANS EM 2023