Lucas Braga fala sobre Santos x Palmeiras em Barueri: 'Lá não é gramado sintético'

Vindo de duas vitórias seguidas e celebrando ter saído da incômoda zona de rebaixamento, o Santos terá mais um duro desafio pela frente na próxima rodada do Brasileirão: encarar o Palmeiras. Sem ganhar o clássico desde o Nacional de 2019, a confiança aumenta para a quebra do tabu de 12 jogos por causa da mudança do jogo para a Arena Barueri.

Nas palavras do agora ala-direito Lucas Braga, o Santos tem maiores chances por causa do campo neutro e de grama natural, onde o Palmeiras não está acostumado a mandar suas partidas. O clássico mudou de local por causa de shows do cantor canadense The Weeknd, nos dias 10 e 11 de outubro.

"Mais um enorme jogo pela frente, e como o Palmeiras não jogará no seu estádio, vamos tentar tirar proveito dessa situação, já que em Barueri o gramado não é sintético", afirmou Lucas Braga, feliz com a sequência como titular.