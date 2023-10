Gustavo Gómez aposta na força da torcida para Palmeiras 'fazer história' contra o Boca Juniors

O Palmeiras conseguiu segurar o Boca Juniors na Argentina apesar da forte pressão sofrida em campo e das arquibancadas da Bombonera. Nesta quinta-feira, o jogo que define o segundo finalista da competição após 0 a 0 na ida é no Allianz Parque e o capitão Gustavo Gómez esbanja confiança na classificação. O defensor paraguaio vê a torcida palmeirense como vital para o time sair com a vitória e a vaga.

"Com certeza (jogar diante da torcida), ajuda muito. O Palmeiras se impõe muito quando joga em casa, a torcida faz um trabalho fenomenal. Nos ajuda muito para podermos pressionar o adversário, é fundamental", elogiou o zagueiro, que busca o terceiro título da Libertadores pelo clube para se firmar como um dos maiores da história.

"Contamos com a ajuda da torcida. Todos juntos, podemos fazer história mais uma vez", declarou. Gómez é o segundo zagueiro que mais fez gols na história do clube. São 33 bolas nas redes, atrás apenas de Luís Pereira, com 36. Ele ainda detém a marca de ser o segundo atleta palmeirense que mais venceu em Libertadores, com 42 triunfos, perdendo apenas para o goleiro Weverton, com 44.

O capitão palmeirense ainda ressaltou a boa preparação para o duelo desta quinta-feira. O clube é recordista entre os brasileiros por disputar a avaga na final pelo quarto ano consecutivo e pela 11ª vez em sua história.

"Há quatro anos seguidos que estamos aí na semifinal, brigando para disputar mais uma final. A gente se prepara como tem de ser, trabalhando com seriedade. Como no jogo lá, sabemos que vai ser difícil, mas, taticamente e defensivamente, fizemos um bom jogo e tivemos nossas chances também", ressaltou. "Encerramos nossa preparação hoje (quarta-feira) aqui e amanhã (quinta), na nossa casa, temos de entrar focados, fortes. Teremos nossas chances e temos de ter a mente tranquila para finalizar bem e fazermos nosso trabalho da melhor maneira."