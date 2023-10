Corinthians fora da Copa do Brasil de 2024? Entenda cenários para time se garantir no torneio

A derrota e a eliminação do Corinthians da Copa Sul-Americana diante do Fortaleza encerrou as possibilidades de o time paulista conquistar um título nesta temporada. Além disso, as chances de se classificar à Copa Libertadores, por meio do Campeonato Brasileiro, são remotas. Com isso, o clube também corre o risco de ficar fora da Copa do Brasil de 2024. Para isso não ocorrer, é necessário uma combinação de resultados.

Caso a temporada acabasse agora, o Corinthians estaria classificado para a Copa Sul-Americana e disputaria a Copa do Brasil em 2024. Nesta temporada, a CBF alterou as regras de classificação para o torneio e excluiu o ranking nacional de clubes como critério, o substituindo pelos torneios estaduais. No caso do Campeonato Paulista, as cinco melhores equipes do torneio se garantem na Copa do Brasil. Eliminado nas quartas de final para o Ituano, o Corinthians terminou em sétimo na classificação geral.

Além dos Estaduais, todos os times que disputarão a Libertadores em 2024 ganham vaga direta na Copa do Brasil. Com base nisso o Corinthians pode herdar a classificação na competição nacional. Dos cinco primeiros colocados no Paulistão deste ano, Red Bull Bragantino e Palmeiras estão na segunda e quarta colocação do Brasileirão, e próximos de garantir vaga na Libertadores. Além disso, o título do São Paulo na Copa do Brasil já garantiu o time tricolor na próxima edição do torneio.

O time comandado por Dorival Júnior foi o sexto colocado no Paulistão. Caso Palmeiras ou Bragantino venham, de fato, a se classificar na Libertadores, o Corinthians herda automaticamente a vaga. A outra equipe que se classificaria diretamente à Copa do Brasil neste cenário é o Mirassol, oitavo colocado do Paulistão. O Santos, 11º do Paulistão, deve ficar fora da edição do próximo ano.

Ainda que seja provável, a outra forma do Corinthians se classificar à próxima Copa do Brasil é terminando o Brasileirão na zona de classificação para a Libertadores. Em 13º, está a 11 pontos do Fluminense, sexto colocado e o primeiro dentro do G-6. No entanto, a principal preocupação do clube neste momento é se afastar da zona de rebaixamento - está a quatro pontos do Vasco, 17º colocado no Brasileirão.