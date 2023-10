Com Beira-Rio lotado, Internacional e Fluminense definem 1º finalista da Libertadores

Coudet jogou o favoritismo para o Fluminense, mas conta com o apoio da torcida para conquistar nova classificação. "Vai ser um jogaço outra vez. É uma série aberta e é Libertadores. Enfrentamos dois candidatos: River e Fluminense. Nós também queremos ser candidato, mas somos o patinho feio nesta semifinal. Vamos jogar com o Beira-Rio lotado e tratar de dar uma grande alegria à nossa torcida e ter a sorte de passar", projetou.

Mesmo caindo no grupo do River Plate e não vencendo nas últimas três rodadas, o Fluminense garantiu a liderança do Grupo D, com dez pontos, na primeira fase. Já no mata-mata, passou por Argentinos Juniors, da Argentina, e Olimpia, do Paraguai. Diante dos argentinos, os tricolores empataram o primeiro jogo, por 1 a 1, e depois venceram por 2 a 0. Já contra os paraguaios, a classificação veio com duas vitórias: 2 a 0 e 3 a 1.

Em cinco jogos como visitante, soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. No último jogo pelo Brasileirão, jogou com reservas e foi derrotado pelo Cuiabá por 3 a 0. Assim, continua com 41 pontos, agora em sexto lugar.