Brasil avança com oito skatistas às quartas de final do Mundial de Park

O Brasil terá oito skatistas nas quartas de final do Mundial de Park, que começou a ser disputado nesta quarta-feira, em Roma. Murilo Peres, Luigi Cini, Pedro Carvalho, Kalani Konig, André Mariano e Pedro Quintas tiveram bons desempenhos nas classificatórias e avançaram para a próxima fase. Augusto Akio e Pedro Barros não precisaram disputar a fase inicial e já entram direto nas quartas, pois ocupam a segunda e quinta colocações do ranking da World Skate, respectivamente.

Luiz Francisco, o Luizinho, que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, também esteve nas classificatórias, mas não conseguiu avançar, terminando em 46º lugar. Ele ficou nove meses sem competir por causa de um rompimento de ligamento no joelho direito e participou pela primeira vez de um campeonato válido pela corrida olímpica para Paris-2024. Dan Sabino, Héricles Fagundes e Mateus Guerreiro.

O melhor brasileiro do dia foi Murilo Peres, que cravou nota 73,41 na primeira volta e ficou em sétimo lugar, logo à frente de Luigi Cini, oitavo, com 73,03, e Pedro Carvalho , que anotou 72,77 para ficar em nono. Kalani Konig (19º) avançou com 68.16, seguido por Andre Mariano (20º), irmão de Luizinho, com 67.92. Pedro Quintas (24º), com 67.47, fechou o grupo de classificados.

As quartas de final masculinas serão disputada na sexta-feira, a partir das 6h35 de Brasília. Antes disso, nesta quinta, haverá a disputa das classificatórias femininas, a partir das 4h15. O Brasil estará representado por nomes como Raicca Ventura e Yndiara Asp, sexta e nona colocadas do ranking mundial, além de Dora Varella, Fernanda Tonissi, Isadora Pacheco, Raicca Ventura, Sofia Godoy, Luca Vicente e Victoria Bassi.