Biles x Rebeca: referências na ginástica artística se enfrentam em finais do Mundial

"O mundo passou a ver a Rebeca em Tóquio. A Rebeca aproveitou a oportunidade no Japão e mostrou o que conseguia fazer. A Biles é dois anos mais velha e "apareceu" antes. Enquanto a Rebeca chegou para a Olimpíada do Rio, em 2016, começando ainda, a Biles era a favorita para quase tudo e ganhou quase tudo lá. A primeira grande competição que as duas estariam em pé de igualdade seria a Olimpíada de Tóquio e nós sabemos o que aconteceu com a americana", disse Andrea João.

Mais encontros nas finais

Além da final do individual geral, Biles e Andrade vão se enfrentar em outras decisões no Campeonato Mundial. Nesta quarta-feira, a americana e a brasileira duelam na final por equipes. Além disso, Rebeca buscará o pódio no solo, no salto e na trave. Já Biles disputa as decisões do salto, solo, trave e barras assimétricas.

As finais do Mundial de Ginástica terão transmissão ao vivo nos canais SporTV 3, Canal Olímpico do Brasil e Cazé TV.