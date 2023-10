Seleção masculina do Japão vence Mundial de ginástica; Brasil define equipe para final feminina

Liderado pelo campeão olímpico Daiki Hashimoto, a seleção masculina do Japão conquistou o ouro da disputa por equipes do Mundial de ginástica artística, na Antuérpia, nesta terça-feira. Os japoneses somaram 255,594 pontos para vencer um duelo acirradíssimo com a medalhista de prata China, que fez 253,794, apenas dois pontos a menos. O terceiro lugar ficou com os Estados Unidos.

A equipe do Japão não conquistava uma medalha de ouro em grandes eventos internacionais desde 2015. Foi a primeira vez que a sensação Hashimoto subiu no primeiro lugar do pódio de equipes, após ser prata no Jogos Olímpicos de Tóquio, de 2021, e bronze no Mundial de Stuttgart, em 2019.

"Eu competi em eventos por equipes desde 2019, mas só consegui medalhas de prata e bronze", comentou o jovem ginasta japonês de 22 anos após a conquista do título inédito ao lado dos companheiros de seleção. "Finalmente consegui uma medalha de ouro, que era a que eu mais queria. Estou muito feliz", completou.

Nos próximos dias, Hashimoto defenderá o título de campeão do mundo no individual geral, pois foi o campeão no Mundial de Liverpool, ano passado. Ele também tem medalhas de prata no individual geral e na barra fixa, conquistadas no Mundial de 2021, em Kitakyushu. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, foi ouro nas duas competições.

BRASIL DEFINIDO PARA A FINAL FEMININA

O Brasil não se classificou para a disputa por medalha masculina, mas terá sua equipe na decisão feminina, na quarta-feira. Nesta terça, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) definiu as ginastas que irão disputar a final. Diferentemente da fase classificatória, na qual os países competem com quatro ginastas por aparelho, a briga pelo pódio tem três atletas por aparelho.

Rebeca Andrade e Flávia Saraiva irão competir em todos, enquanto Júlia Soares será utilizada na trave e no solo. Já Lorrane Oliveira se apresentará apenas nas barras assimétricas e a veterana Jade Barbosa no salto.