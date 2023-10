Quais as armas do Corinthians de Mano Menezes para chegar à final da Sul-Americana?

O Corinthians tem nesta terça-feira seu primeiro desafio sob o comando de Mano Menezes. Anunciado na última quinta-feira, o treinador não esteve à frente da equipe no clássico com o São Paulo por causa de uma suspensão automática enquanto ainda treinava o Internacional. Sidnei Lobo, auxiliar técnico, comandou a equipe na derrota por 2 a 1 no Morumbi. O time alvinegro enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, nesta terça, pela semifinal da Copa Sul-Americana, após empate por 1 a 1 na partida de ida. Em menos de uma semana e com apenas três sessões de trabalho, o treinador tem a missão de reverter o legado deixado pelo antecessor Vanderlei Luxemburgo.

Guardada as proporções, o cenário de Mano se assemelha ao de Cuca, quando o técnico comandou a equipe em duas partidas em abril, antes de pedir demissão por causa da pressão da torcida diante do caso de crime sexual que foi condenado, na década de 1980, pela Justiça suíça. Uma destas partidas foi de mata-mata, contra o Remo, pela Copa do Brasil. O treinador permaneceu apenas uma semana no cargo, mas conseguiu garantir a classificação, apesar de derrota por 2 a 0 na ida, em Belém.