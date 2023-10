Piquerez aponta experiência do time e força da torcida como aliados do Palmeiras contra o Boca

A experiência do elenco e a força da torcida nas arquibancadas do Allianz Parque são apontadas pelo lateral-esquerdo Piquerez como fatores que pode decidir a favor do Palmeiras, quinta-feira, diante do Boca Juniors, pelo duelo de volta das semifinais da Copa Libertadores. No jogo de ida, houve empate sem gols. Quem vencer para a final e em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis.

"Sem dúvida que o jogo de ida não foi nossa melhor apresentação, mas foi um bom resultado. É um campo difícil, uma torcida pesada. Fizemos um bom resultado e tivemos uma semana com o jogo do Bragantino no meio para nos preparar. Mentalmente, somos um grupo forte, será um jogo de altíssimo nível e estamos preparados. Já passamos por muitos jogos desse nível, é mais um que temos de entrar 100% ligados, focados. Com a ajuda de nossa torcida, vamos fazer um grande resultado para buscar a classificação para a final", afirmou o defensor.

"É um combustível a mais o apoio da torcida, que canta e apoia no Allianz Parque. Dentro do jogo, o jogador sente isso. Temos de saber usar a nosso favor. Esperamos que eles nos apoiem como vêm fazendo sempre, os 90 minutos, para alcançarmos juntos mais um objetivo", disse Piquerez, o terceiro uruguaio com mais jogos na história do Palmeiras, com 133, atrás apenas de Villadoniga (138) e Diogo (147).

Piquerez e os demais jogadores dpo Palmeiras treinaram nesta terça-feira, quando foram realizadas atividades técnicas em dimensões reduzidas no campo. Na sequência, houve um trabalho tático com transições, movimentações e construções de jogadas. Na parte final, finalizações e cobranças de faltas e pênaltis foram aprimoradas.