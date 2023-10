Tuchel descarta favoritismo do Bayern contra o Copenhague: 'São muito fortes na casa deles'

Assim que as chaves da Liga dos Campeões foram sorteadas, o Bayern de Munique foi apontado como principal candidato a avançar no topo do Grupo A, que ainda tem Manchester United, Copenhague e Galatasaray. Nesta terça-feira, o time alemão visita os dinamarqueses e o técnico Thomas Tuchel descarta qualquer favoritismo no jogo.

Thomas Tuchel toma como exemplo a campanha da edição passada, quando o rival era o adversário mais fraco da chave e, mesmo assim, não perdeu como mandante para o Manchester City (terminou campeão), o Sevilla (ganhou a taça da Liga Europa) e o Borussia Dortmund.

"Tenho o maior respeito por todos os adversários da Liga dos Campeões, esta é a competição de clubes mais difícil do mundo. O Copenhague não perdeu um jogo em casa na Liga dos Campeões no ano passado contra Manchester City, Dortmund e Sevilla e o incentivo para jogar bem contra nós é grande. Eles são fortes em sua casa", admitiu Tuchel, pregando total respeito.

Apesar de não ser derrotado como mandante, a equipe dinamarquesa empatou os três jogos. Neste edição, estreou com empate na casa do Galatasaray, na Turquia. Mesmo assim, o técnico do Bayern é só elogios ao rival e a seu jovem treinador, Jacob Neestrup, de somente 35 anos.

"Ele é um treinador muito jovem e de muito sucesso. E o Copenhague é o clube que conquistou o título na Dinamarca. Ele tem uma estratégia clara e esperamos o Copenhague em um 4-3-3. Eles jogam muito compactos, são muito perigosos no contra-ataque e esperamos uma mistura de bolas longas e jogadas combinadas", fez a leitura sobre o que espera encontrar.

Outro motivo para a falta de empolgação no Bayern é a alternância de comportamento em campo. Contra o RB Leipizg no fim de semana pelo Alemão, por exemplo, foram duas etapas distintas. Depois de sair de 2 a 0 contra na primeira etapa, a equipe empatou ao "acordar" na fase final.

"Não estamos preocupados (com essa oscilação). Analisamos tudo e estamos tirando nossas conclusões, que discutiremos com a equipe. Mas estamos tentando desenvolver um plano melhor e preenchê-lo com mais vida. Ainda estamos encontrando uma maneira de entrar nos jogos e vamos focar nas coisas positivas", disse Tuchel.

O técnico até modificou os planos do Bayern e o levou para a preparação final no local da partida. "Temos que olhar para o campo. Estou satisfeito por termos decidido fazer isso aqui. Não houve muito tempo para os treinos, que estão sendo feitos com menos intensidade e tática", afirmou. "Assisti aos jogos deles e vamos nos preparar seriamente.