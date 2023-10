Santos fica sem armador para jogo com Palmeiras e Soteldo perde clássico pela 2ª vez seguida

Classificação e jogos Brasileirão

O venezuelano está fora do clássico por causa do terceiro amarelo. Apesar de muitos torcedores santistas criticarem a atitude do árbitro Anderson Daronco em punir o camisa 10 após ele subir na bola, a justificativa na súmula é de que o jogador foi advertido por discutir com um rival.

No mesmo lance, após confusão generalizada, Lucas Lima acabou expulso por agredir o argentino Vegetti, do Vasco. O árbitro justificou o vermelho por causa de "um empurrão e um pisão no pé" do adversário com a bola parada.

Sem a dupla, Marcelo Fernandes terá uma dor de cabeça enorme para armar o time. Jean Lucas não foi bem contra o Cruzeiro adiantado no meio e Nonato também pouco rendeu naquela partida. São as opções mais prováveis caso o técnico opte por manter o esquema. Mendoza, caso se recupere de problema muscular, também poderia ser improvisado no setor.