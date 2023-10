Galvão Bueno e Kaká curtem passeio de barco após casamento de Ronaldo na Espanha

O narrador Galvão Bueno e o ex-jogador Kaká foram alguns dos ilustres convidados para o casamento de Ronaldo Fenômeno com a modelo Celina Locks em Ibiza, na Espanha. Após a semana de comemoração em lindas paisagens, o locutor e o ex-atleta aproveitaram a estadia na região para fazer um passeio em família, com suas mulheres.

Em uma publicação no Instagram, nesta segunda-feira, Galvão aparece com sua mulher, Desirée Soares, e o casal Kaká e Carolina Batista. O passeio foi realizado nas águas de Formentera, nas Ilhas Baleares. O narrador aproveitou o momento para dar um mergulho e aproveitar as belas imagens formadas pelo anoitecer na região.

Desirée, por sua vez, apareceu fazendo standup paddle, um esporte que tem feito sucesso nos últimos anos, em que você fica em pé em uma prancha e usa um remo para se locomover sobre a água.

"Que dia maravilhoso", escreveu Kaká em suas redes. O adjetivo também foi usado por Galvão e Desirée em suas postagens. "É um peixe", disse a mulher do narrador quando viu o marido mergulhando nas águas espanholas.

Kaká e Galvão são amigos há muitos anos. Inclusive partiram do narrador incessantes pedidos para que o então jovem destaque do São Paulo fosse convocado pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, que culminou com o pentacampeonato. O técnico Luiz Felipe Scolari atendeu ao pedido do narrador e levou o meia para a Coreia do Sul e o Japão. O caso é relatado no documentário "Olha o que ele fez", do globoplay.