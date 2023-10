Fernando Diniz corta lesionado Raphinha e convoca David Neres para rodada das Eliminatórias

O técnico Fernando Diniz fez nesta segunda-feira mais uma troca na lista inicial de convocados para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Depois do lateral-esquerdo Caio Henrique, foi a vez do atacante Raphinha ser cortado por lesão. Para a vaga, o treinador chamou o ex-são-paulino David Neres, do Benfica.

"O atacante Raphinha, do Barcelona (Espanha), foi desconvocado da seleção brasileira principal masculina, após conversa do médico Rodrigo Lasmar com o departamento médico do clube. O motivo foi uma lesão muscular na região posterior da coxa direita do jogador", informou a CBF.

"Para o seu lugar na equipe, o técnico Fernando Diniz convocou David Neres do Benfica (Portugal), para os próximos jogos do Brasil contra a Venezuela, no dia 12 de outubro, em Cuiabá, e contra o Uruguai, dia 17 do mesmo mês, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026."

Raphinha se machucou na sexta-feira, em duelo do Barcelona contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol. Substituído, viu a lesão muscular ser confirmada em exames de imagem realizados no sábado.

Destaque dos jogos do Benfica, David Neres, de 26 anos, foi o escolhido para manter a seleção com um ponta ofensivo e driblador. A revelação do São Paulo já fez um gol e deu três assistências neste início de temporada em Portugal. O atacante retorna à seleção após quatro anos. Desde um amistoso com o Peru, em Los Angeles, disputado em setembro de 2019, que ele não era lembrado.