Fabinho celebra oportunidades em momento decisivo para o Palmeiras: 'Um sonho'

O volante Fabinho passou um mês sem ser acionado pelo técnico Abel Ferreira até ser chamado para entrar em campo pelo Palmeiras na Bombonera, nos minutos finais do empate sem gols no primeiro jogo das semifinais da Libertadores, contra o Boca Juniors, semana passada. Três dias depois, foi titular no time alternativo derrotado por 2 a 1 pelo Red Bull Bragantino, no Brasileirão.

Na expectativa de engatar uma boa sequência neste momento decisivo da temporada, o jovem de 21 anos está radiante em meio às chances recebidas e guardará para sempre a lembrança cultivada em Buenos Aires. "Muito feliz pela oportunidade que eu recebi. Foi um sonho ter jogado uma semifinal de Libertadores naquele estádio. Essa é a importância de estar sempre preparado. Estamos trabalhando no dia a dia para, sempre que aparecer oportunidade, podermos aproveitar da melhor forma", disse.

Perder para o Red Bull Bragantino não abalou a confiança do jogador, que começou a partida jogando ao lado de outros seis companheiros formados na base palmeirense, caso de Garcia, Naves, Vanderlan, Jhon Jhon, Luis Guilherme e Endrick. "Fizemos um bom jogo, estamos nos preparando bastante para aproveitar as oportunidades. Infelizmente a vitória não veio, pecamos em finalizações, mas vamos continuar trabalhando forte para as próximas oportunidades", afirmou.

Abel Ferreira poupou seus principais jogadores do duelo em Bragança Paulista para priorizar a disputa da vaga na final da Libertadores. Os titulares não foram relacionados para a partida do Brasileirão e treinaram normalmente no final de semana. No treino desta segunda-feira, os atletas que foram a campo no domingo, como Fabinho, fizeram apenas um regenerativo, enquanto os demais trabalharam com bola.

O Palmeiras tem mais dois dias de preparação antes de reencontrar o Boca Juniors, em duelo marcado para as 21h30 de quinta-feira, no Allianz Parque. Os dois times jogam por uma vitória simples. Caso o jogo termine empatado, vaga será decidida na disputa de pênaltis.