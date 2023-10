Em busca da reabilitação, Botafogo encara o Goiás para manter a paz no Brasileirão

Classificação e jogos Brasileirão

Para mudar esse clima, o time até realizou um treino aberto no sábado, que contou com mais de sete mil torcedores, em clima descontraído e de apoio. O objetivo é aproveitar este ambiente de confiança para continuar firme à frente dos concorrentes ao título. Na tabela, o Botafogo ainda segue com boa margem para os rivais, com 51 pontos.

Já o Goiás faz um trajetória inverso. O time do Centro-Oeste vem de empate sem gols com o Flamengo e figura na zona de rebaixamento, com 26 pontos. A queda na tabela se deu após a goleada do Santos sobre o Vasco, por 4 a 1, que deixou o clube paulista com 27 pontos, em 15º.

O técnico Bruno Lage terá apenas um desfalque. Expulso contra o Corinthians, o lateral Marçal cumpre suspensão automática e está fora. Em alta após a renovação, Hugo assume o lado esquerdo. O treinador carrega mais duas dúvidas: no ataque, Segovinha e Luís Henrique duelam por uma vaga ao lado de Tiquinho Soares e Victor Sá. No meio-campo, a disputa é entre Tchê Tchê e Gabriel Pires.