Vila Nova tem gol mal anulado e fica no empate com a Chapecoense na Série B

Brigando por situações distintas na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Chapecoense empataram sem gols neste domingo, no Serra Dourada, pela 30ª rodada. O resultado desagradou ambas as equipes. O time goiano continua fora do G-4, enquanto os catarinenses aparecem na zona de rebaixamento.

Há três jogos sem vencer, o Vila Nova chegou aos 47 pontos, seis atrás do Guarani, o primeiro dentro da zona de classificação para a elite do futebol nacional. A Chapecoense, por outro lado, ficou no 17º lugar, com 29. O Avaí, em 16º, tem 31.

O duelo ficou marcado por um erro crasso da arbitragem, que anulou um gol no Vila Nova, ainda no primeiro tempo, sem que a bola tivesse saído de campo.

Apesar de jogar como visitante, a Chapecoense tentou surpreender o Vila Nova com um abafa inicial. Logo aos 7 minutos, Marcinho finalizou de dentro da área e exigiu grande defesa do goleiro Dênis Júnior. Aos 10, foi a vez de Victor Ferraz desperdiçar a melhor chance da etapa inicial. Ele recebeu na pequena área e colocou a bola na trave.

O Vila Nova foi equilibrando as ações com o passar do tempo e chegou com perigo aos 26. Após cruzamento para dentro da área, Rafael Donato subiu sozinho e exigiu boa defesa de Airton.

O jogo ainda teve uma grande polêmica aos 32. Caio Dantas impediu a saída da bola pela lateral, avançou e tocou para Guilherme Paredes, após duas tentativas, marcar. A arbitragem pegou erradamente a saída de bola. Como havia apitado o lance com antecipação, Yuri Elino Ferreira da Cruz anulou o lance.

O segundo tempo já foi mais pegado com duras faltas. No embalo dos seus torcedores, o Vila Nova chegou mais. Aos 19, Juan Christian arriscou de dentro da área e colocou Airton para trabalhar.

O jogo foi esfriando com o passar do tempo e as chances de gols ficaram escassas. No fim, o Vila tentou pressionar a Chapecoense, mas o empate acabou sendo decretado.

Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o ABC na quinta-feira, às 19h15, na Arena Condá, em Chapecó (SC). No sábado, às 18h, o Vila Nova visita o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 0 X 0 CHAPECOENSE

VILA NOVA - Dênis Júnior; Léo Duarte (Marcelinho), Rafael Donato, Jean Pierre e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço, (Gustavo Maia) Cristiano (Juan Christian) e Guilherme Parede (Romarinho); Neto Pessoa (Marlone) e Caio Dantas. Técnico: Lisca.

CHAPECOENSE - Airton; Ronei (Felipe Ferreira), Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha; Victor Ferraz (Felipe Albuquerque), Gustavo Cazonatti, Giovanni Pavani, Bruno Nazário (Tomas Bastos) e Marcinho (Cristiano); Henrique Dourado (Kayke). Técnico: Claudinei Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Cristiano, Jean Pierre e Léo Duarte (Vila Nova); Felipe Albuquerque e Ronei (Chapecoense).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 23.300 presentes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).