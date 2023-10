Paysandu perde para Amazonas no Mangueirão e adia o acesso à Série B

O esperado acesso do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro não aconteceu. Neste domingo, com o Mangueirão lotado, o time paraense perdeu por 2 a 1, de virada, para o Amazonas pela quinta rodada do quadrangular final. Com isso, a definição das duas vagas de acesso no Grupo C serão definidos somente na última rodada.

A vitória, a terceira seguida, deixou o Amazonas com nove pontos, em segundo lugar, atrás do Paysandu, líder com 10. Na última rodada, o time amazonense vai receber em Manaus o lanterna e já eliminado Botafogo-PB, precisando apenas do empate para garantir o acesso para disputar a Série B em 2024.

De outro lado, o Paysandu terá um confronto direto com o Volta Redonda, terceiro colocado, com sete pontos, no Rio de Janeiro. O Paysandu poderá perder até por um gol de diferença, tendo em vista que leva vantagem no saldo de gols: 2 contra -2 do time fluminense. O curioso é que três clubes podem terminar com 10 pontos, mas o Amazonas leva vantagem porque tem saldo de três gols.

Mas o Paysandu não soube aproveitar o apoio maciço de sua torcida para carimbar o seu acesso. Mesmo não jogando bem abriu o placar com Mário Sérgio, aos 24 minutos, mas sofreu o empate aos 44, com Igor Bolt. No segundo tempo, Sassá marcou o segundo gol do visitante, chegando agora a 17 gols. Ele é o artilheiro da competição.

No outro jogo, no Passo d'Areia, São José-RS e Operário-PR empataram por 1 a 1, deixando aberta a briga pela segunda vaga do Grupo B. Este resultado não foi bom para nenhum deles. O Operário é o lanterna com quatro, um ponto atrás do São José, com cinco. Thiago Santos fez o gol do time gaúcho no fim do primeiro tempo, mas Felipe Augusto, de pênalti, empatou na etapa final.

Os dois disputam a vaga com o São Bernardo, vice-líder com sete pontos após vencer por 2 a 0 o Brusque, sábado, em São Paulo. Enquanto isso, com 12 pontos, o Brusque já garantiu a liderança e sua vaga de acesso à Série B.

A sexta e última rodada vai definir tudo. O único clube que só depende de suas próprias forças é o São Bernardo que vai atuar diante do Operário, em Ponta Grossa (PR). A vitória dá a vaga ao time paulista, mas em caso de derrota quem pode avançar é o time do Paraná, que iria a sete pontos e teria que torcer para que o São José não vença o Brusque, em Santa Catarina.

Confira os resultados da 5ª rodada:

SÁBADO

São Bernardo-SP 2 x 0 Brusque-SC

Botafogo-PB 1 x 2 Volta Redonda-RJ

DOMINGO

São José-RS 1 x 1 Operário-PR

Paysandu-PA 1 x 2 Amazonas-AM