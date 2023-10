Marcelo Fernandes elogia torcida do Santos e agradece apelido de 'Presuntinho'

Marcelo Fernandes aos poucos está caindo nas graças da torcida do Santos. Após a vitória importantíssima contra o Vasco por 4 a 1 neste domingo, o treinador comentou sobre o apelido carinhoso que ganhou das arquibancadas da Vila Belmiro: "Presuntinho". O profissional de 52 anos brincou com a situação e agradeceu o apoio do torcedor.

"Eu levo para o lado carinhoso, mas tenho um nome, né? Quero ganhar, se Deus quiser com essa molecada que é muito boa, muito boa. Só de ver a felicidade depois de momentos que nada aconteciam. O que importa é ganhar jogo. Só agradeço o carinho do torcedor, não tem problema nenhum", comentou o técnico.

Até então auxiliar fixo da comissão técnica, Marcelo Fernandes assumiu o Santos no momento mais delicado da temporada. O comandante pegou o elenco na zona de rebaixamento com dois confrontos diretos pela frente: Bahia e Vasco. Foram duas vitórias e um respiro na tabela, já que agora o time santista tem 27 pontos, na 15ª posição, fora da zona da degola.

"É motivação a mais (deixar a zona de rebaixamento), jogadores ficam aliviados, mas deixei claro antes da reza que não chegamos a lugar nenhum. Só vamos continuar fora se nos dedicarmos, com afinco, como hoje. Não podemos achar que está bom. Sou o número 1 para pegar no pé. Sou chato no dia a dia, falo o que é errado ou certo, sempre fiz isso e me ajuda agora porque estou tomando conta do time. Situação não é nada cômoda. Vamos trabalhar duro para continuar fora dessa zona", declarou.

Esta foi a quinta vez na gestão do presidente Andres Rueda que o 'Presuntinho' assumiu como técnico do Santos - neste meio tempo o profissional deixou o clube, entre julho de 2022 e agosto deste ano. "Eu comecei aqui em 2011, o Muricy me pegou pelo braço para eu ser auxiliar. E eu tive o prazer de trabalhar só com o fera. Tudo que eu faço hoje a gente lembra do Muricy, Osvaldo, Claudinei. É que nem jogador, você vai colocando e ele vai pegando casca", brincou o treinador.

Com Marcelo Fernandes efetivado, o Santos trabalha para enfrentar o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque no próximo domingo, às 16 horas, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas vitórias dão moral para o grupo, mas um tropeço fora de casa contra o rival pode recolocar o clube em situação complicada na classificação.