Locutor da Vila Belmiro provoca Vasco antes de duelo com Santos

O locutor da Vila Belmiro decidiu improvisar na hora de falar as escalações de Santos e Vasco antes do jogo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, pela 25ª rodada. No momento de ler o nome dos jogadores da equipe carioca, o responsável pelo microfone chamou o Vasco de "o time que mais conhece a Série B no País".

Ambas as equipes estão lutando contra o rebaixamento na atual temporada e, por isso, o duelo na Vila Belmiro é um confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento.

A fala do locutor da Vila ironiza o fato de o Vasco ter sido rebaixado quatro vezes no Campeonato Brasileiro, em 2008, 2013, 2015 e 2020. Depois da última queda, o time carioca só conseguiu subir para a Séria A novamente em 2022. Já o Santos nunca foi rebaixado no Brasileirão, mas corre o risco de cair pela primeira vez em sua história nesta temporada.

O clube dirigido pelo auxiliar técnico Marcelo Fernandes pode deixar a zona da degola nesta rodada, caso vença o time vascaíno. Já os comandados por Ramon Díaz podem voltar à zona de rebaixamento se perderem a partida na Vila e o Goiás não for derrotado pelo Botafogo nesta segunda-feira.