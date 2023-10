Freiburg derrota Augsburg e sobe para o 8º lugar do Campeonato Alemão; Darmstadt deixa a degola

De olho na briga pelos campeonatos europeus, o Freiburg subiu para o 8º lugar do Alemão ao derrotar o Augsburg por 2 a 0, neste domingo, no Europa-Park Stadion, pela sexta rodada, que teve ainda o triunfo do Darmstadt sobre o Werder Bremen por 4 a 2.

A vitória levou o Freiburg aos dez pontos, atrás de Bayer Leverkusen (16), Stuttgart (15), Bayern de Munique (14), Borussia Dortmund (14), RB Leipzig (13), Hoffenheim (12) e Wolfsburg (12). O Augsburg ficou em 14º, com cinco.

O Freiburg se aproveitou do fator casa para fazer uma pressão inicial e abrir o placar logo aos cinco minutos, após um pênalti convertido por Grifo. Após abrir vantagem, recuou e viu o Augsburg perder grandes oportunidades, principalmente por Demirovic e Tietz.

No segundo tempo, o Freiburg voltou a atacar e chegou ao gol, aos dez minutos, com Lienhart, em uma bela cabeçada. Novamente o Augsburg tentou correr contra o prejuízo, mas não conseguiu passar pelo goleiro Atubolu, que fez grandes defesas para assegurar três pontos importantes aos donos da casa.

No outro jogo da rodada deste domingo, no Merck-Stadion, o Darmstadt não tomou conhecimento do Werder Bremen e abriu 4 a 0 no placar, com gols de Bader, Sharke, Mehlen e Kempe, de pênalti.

O Werder Bremen só conseguiu jogar no fim, quando o adversário se acomodou com a vantagem. Demandistas e Veljkovic diminuíram, mas não conseguiram impedir a quarta derrota, em seis jogos, no Campeonato Alemão.

O resultado tirou o Darmstadt da zona de rebaixamento. Agora tem quatro pontos, no 15º lugar. O Werder Bremen é o 12º, com seis.