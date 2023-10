Atlético-GO tenta continuar na cola do G-4 e Vila Nova busca reabilitação na Série B

Duas partidas encerram neste domingo a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque para o Atlético-GO, que chega embalado pela vitória diante do Criciúma, por 3 a 1, e tenta seguir na cola do G-4, a zona de acesso à primeira divisão. Um pouco abaixo na tabela, o Vila Nova-GO também entra em campo com o mesmo objetivo.

Com 47 pontos, o Atlético-GO visita o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h. A distância para a zona de acesso é de apenas três pontos. Já o Ceará, que não vence há duas rodadas, está com 42 pontos e busca a reabilitação.

Mais cedo, às 15h45, Vila Nova e Chapecoense fazem um duelo dos opostos no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Sem vencer há dois jogos, o time goiano busca a reabilitação para continuar na parte de cima da tabela. Atualmente, tem 46 pontos.

A Chapecoense também vem com um jejum de vitória e precisa demais se reabilitar para sair da zona de rebaixamento. Sem vencer há cinco jogos, o time catarinense tem 28 pontos e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Confira os jogos da 30ª rodada da Série B:

DOMINGO

15h45

Vila Nova x Chapecoense

18h

Ceará x Atlético-GO