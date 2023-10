Ainda sem estar 100%, Bia Haddad cai em estreia no WTA 1000 de Pequim

Ainda sem estar 100%, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia acabou eliminada logo na estreia no WTA 1000 de Pequim, na China, neste domingo. A número 1 do Brasil foi superada pela italiana Jasmine Paolini, atual 37ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 4/6.

Bia entrou em quadra mesmo sem estar 100% recuperada das lesões que sofreu nas duas mãos no México, há duas semanas. No hotel oficial do WTA 1000 de Guadalajara, a brasileira foi vítima de um acidente doméstico diante do estouro do box do banheiro. Os estilhaços machucaram as duas mãos da atleta, que sequer estreou no torneio mexicano.

No dia 26, ela havia revelado que ainda não havia retomado os treinos com a mão direita. "Estou a caminho da China. Pude treinar por três dias, apenas com a mão esquerda e por pouco tempo. Tirei hoje, na terça-feira de manhã, os pontos da mão esquerda. Ainda sinto um pouco de incômodo e de dor", afirmara a tenista, na ocasião.

Neste domingo, a atual número 18 do mundo fez um jogo irregular com Paolini, com direito a sete quebras de serviços nos sete primeiros games da partida. A brasileira foi mais segura e venceu por 6/3.

No segundo set, Bia chegou a estar vencendo por 3 a 1, mas se acomodou na vantagem e acabou deixando a adversário crescer na partida e confirmar a vitória por 6/4. No derradeiro set, Paolini abriu 4 a 0 e apenas administrou o restante da partida para sair de quadra classificada.

Em outros resultados da chave feminina, a número 1 do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka estreou com vitória ao superar a americana Sofia Kenin por 6/1 e 6/2. Sua próxima adversária será justamente Paolini, algoz de Bia.

Entre as cabeças de chave, a checa Petra Kvitova (12ª) e a letã Jelena Ostapenko (13ª) avançaram na chave, enquanto as checas Marketa Vondrousova (8ª) e Barbora Krejcikova (10ª) se despediram de forma precoce.

ALCARAZ ATROPELA

Na chave masculina, Carlos Alcaraz avançou às quartas de final com facilidade ao bater o italiano Lorenzo Musetti por duplo 6/2, em 1h22min de partida. Com isso, o espanhol alcançou 60 vitórias no ano e começa a se aproximar de Novak Djokovic na tentativa de retomar a liderança do ranking do ATP.

"Hoje foi um jogo perfeito para mim. Quero poder melhorar e ser melhor a cada dia, mas fiquei orgulhoso do meu tênis jogando neste nível. Joguei em alta qualidade, ótimas jogadas e ótimos games de devolução. Foi uma grande partida e gostei de jogar hoje. Gosto da China", disse o espanhol.

Nas quartas de final, o espanhol enfrentará norueguês Casper Ruud, nono do ranking da ATP, que venceu, também neste domingo, o argentino Tomás Etcheverry por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 5/7, 7/6 (9/7), em quase 3h de partida.

"Não foi o melhor começo. Tive dificuldades com a sombra e o sol no início. Comecei bem no segundo set. O quebrei imediatamente e era isso que eu precisava. Dois sets muito apertados que foram a meu favor, mas estou muito feliz. Foi uma batalha muito difícil", afirmou Ruud.

Ainda neste domingo, Holger Rune (4º) confirmou o favoritismo sobre o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Nas quartas de final, ele enfrentará o italiano Jannik Sinner (7º), que venceu o japonês Yoshihito Nishioka por 2 a 0, com direito a pneu no segundo set.